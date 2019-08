Britského režiséra Alfreda Hitchcocka preslávili filmy Psycho a Vtáci

Sir Alfred Joseph Hitchcock vytvoril celý rad kritikou vysoko hodnotených filmov. Aj keď sa napriek 50 nomináciám nikdy nedočkal Oscara, je považovaný za jedného z najlepších režisérov všetkých čias. Majstra psycho-thrilleru preslávili snímky Psycho (1960) a The Birds (Vtáci, 1963).

Alfred Joseph Hitchcock sa narodil 13. augusta 1899 v londýnskom Leytonstone vo Veľkej Británii. Keď mal šesť rokov, otec ho po bežnom detskom priestupku poslal na miestnu policajnú stanicu s poznámkou adresovanou úradníkovi. V liste otec požadoval, aby bol Alfred za trest na päť minút uväznený, a úradník požiadavke vyhovel. Táto udalosť s najväčšou pravdepodobnosťou prispela k celoživotnému strachu Hitchcocka z autorít a policajtov. Motív neoprávneného väzenia sa objavil neskôr v mnohých jeho filmoch.

Budúci filmový tvorca mal v mladosti nadanie na výtvarné umenie. Karikatúry, ktoré ako bankový úradník kreslil zo záľuby, uverejňovali viaceré časopisy a tento koníček ho priviedol už v roku 1920 k filmu. Od roku 1922 písal scenáre a stal sa asistentom réžie. V roku 1925 dostal príležitosť režírovať prvý film The Pleasure Garden (Bludisko lásky) nakrútený v koprodukcii s Nemeckom.

Za prvý Hitchcockov debut v žánri thrilleru sa všeobecne považuje nemý film The Lodger (Príšerný hosť) z roku 1927, v poradí tretia samostatná réžia a prvý fenomenálny úspech Alfreda Hitchcocka. Režisér tu rozohral príbeh detektívneho pátrania po sériovom vrahovi, sám pre seba tiež objavil motív spojitosti medzi sexom a zločinom príznačný pre jeho tvorbu.

Hitchcock mal zmysel pre čierny humor, ktorý hraničil s krutosťou. Údajne sa rád pohrával s psychikou samotných hercov. Stalo sa tak aj pri filme The 39 Steps (39 stupňov), ktorý nakrútil v roku 1935. V jednej zo scén sú hlavní protagonisti Robert Donat a Madelaine Carrollová navzájom pripútaní policajnými putami. Hitchcock celý deň predstieral, že od nich stratil kľúč.

Kritika ocenila krátke mysteriózne poviedky tohto slávneho autora, v ktorých prevažuje tajomná atmosféra, strach, stiesnené až minimalistické priestory a miestami pousmiatie sa nad skvelým vypointovaním príbehu. Televízny seriál Príbehy Alfreda Hitchcocka je jeden z najrozsiahlejších seriálov s touto tematikou.

Najslávnejšími sa stali jeho filmy Rebecca (1940), Shadow of a Doubt (Ani tieň podozrenia, 1943), Rear Window (Okno do dvora, 1954), Man Who Knew Too Much (Muž, ktorý vedel priveľa, 1956), Vertigo (1958), North by Northwest (Na sever severozápadnou linkou, 1959), Psycho (1960), The Birds (Vtáci, 1963) či Marnie (1964).

V jednom z rozhovorov v roku 1963 Hitchcock povedal: „Bojím sa svojich vlastných filmov. Nikdy som sa nechodil na ne pozerať. Neviem, ako môžu ľudia obdivovať moje filmy.“

V roku 1972 sa Hitchcock vrátil nakrátko do Londýna, kde nakrútil zaujímavú snímku Frenzy (Šialenstvo). Posledným jeho filmom bola komédia s trilerovou zápletkou Family Plot (Rodinné sprisahanie, 1976). Vo väčšine jeho filmov možno samotného režiséra zazrieť v niekoľkosekundovej úlohe.

Po druhej svetovej vojne Hitchcocka angažovali v projekte, ktorého výsledkom mal byť film o oslobodení nacistických koncentračných táborov. Hitchcock si pred začiatkom práce prezrel dostupný filmový materiál od britskej a sovietskej armády natočený prevažne vo viacerých koncentračných táboroch. Zábery ho tak šokovali, že bol opäť schopný pokračovať v práci až po týždni. Príprava filmu trvala dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo a napokon sa snímka nedostala do kín ani na televízne obrazovky. Neúplný film videli až v roku 1984 diváci na Filmovom festivale v Berlíne a o rok neskôr v USA. Napokon film Night Will Fall (Tma prichádza) dokončil v roku 2014 režisér André Singer.

V roku 1967 udelila Americká filmová akadémia Hitchcockovi Pamätnú cenu Irvinga G. Thalberga, ktorou nepravidelne oceňuje osobitne kreatívnych producentov, diela ktorých vykazujú trvalo vysoké kvality.

Po získaní ceny AFI Lifetime Achievement Award v roku 1979 žartoval Hitchcock s priateľmi, že to musí znamenať, že už dlho žiť nebude. O rok neskôr zomrel. Filmový svet opustil 29. apríla 1980 v Los Angeles vo veku 80 rokov.

Životopisná dráma s názvom Hitchcock o tvorcovi napätia na filmovom plátne pochádza z roku 2012. Film, v ktorom si slávneho majstra hororu zahral Anthony Hopkins, odhaľuje nielen históriu nakrúcania filmu Psycho, ale tiež podmanivý milostný príbeh slávneho režiséra a jeho ženy scenáristky Almy.

Keď počas nakrúcania Psycha Alfred Hitchcock náhle ochorel, Alma namiesto neho zasadla do režisérskeho kresla. Zastúpila svojho muža v kritickom okamihu, keď sa rozhodovalo o zastavení či pokračovaní natáčania a podpísala sa tak pod vznik dnes už legendárnej snímky.