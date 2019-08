Každý desiaty dôchodca a ôsmy rodič na Slovensku si musí privyrábať

Na Slovensku niektorým ich mesačný príjem nestačí a musia mať viac zamestnaní. Týka sa to pätiny pracujúcich, každého desiateho dôchodcu a každého ôsmeho rodiča, ktorý sa stará o dieťa do troch rokov. Ukázal to prieskum Poštovej banky.

Približne päť percent z tých, ktorí pracujú, sa v prieskume vyjadrilo, že im zárobok z hlavného zamestnania nestačí a musia sa obracať aj niekde inde. Ich vedľajší príjem predstavuje najčastejšie do 400 eur mesačne. Podobný objem peňazí domov prinášajú aj tí, pre ktorých je druhé zamestnanie záľuba a nie nutnosť. „Ľudí, ktorí majú dve práce, na Slovensku nájdeme vo všetkých príjmových skupinách. Najviac (19 %) ich je medzi tými, ktorí majú z hlavného zamestnania zárobok vo výške od 801 eur do 1000 eur," priblížila hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. V príjmovej skupine do 400 eur sa snaží zarobiť si niečo navyše približne 12 % ľudí. Nutnosť obzerať sa po ďalšom príjme však pociťujú aj starší ľudia. „K dôchodku si privyrába približne každý desiaty dôchodca. Rodinný rozpočet tak dokážu zvýšiť najčastejšie o sumu do 165 eur. O rovnakú čiastku si vedia prilepšiť aj ľudia na materskej či rodičovskej dovolenke. Popri starostlivosti o dieťa pracuje 8 % z nich," doplnila Žáčková. Podľa údajov Eurostatu je Slovensko v počte ľudí s dvoma zamestnaniami na chvoste krajín Európskej únie (EÚ). Za Slovenskom je už len Chorvátsko a Bulharsko. Iba približne pätina ekonomicky aktívnych Slovákov má okrem hlavného príjmu zo zamestnania alebo od štátu aj ďalší príjem. Celkovo ide o približne 30.000 našincov. V skupine ekonomicky neaktívnych Slovákov si privyrába každý desiaty z nich. Najviac ľudí, ktorí majú okrem hlavného aj vedľajší príjem, je hlavne vo Švédsku, v Dánsku, ale aj Holandsku. Kým európsky priemer ľudí s dvoma zamestnaniami prestavuje tri percentá, v týchto krajinách dosahuje až do 7 %. Na Islande dokonca prekračuje 10-percentnú hranicu. „V severských krajinách, ale aj v Holandsku majú druhé zamestnanie popri tom hlavnom vo väčšej miere ako na Slovensku. Dôvodom je vyššia ponuka práce na kratší úväzok na tamojšom pracovnom trhu," vysvetlila analytička banky Lucia Dovalová. Práca na kratší pracovný úväzok je podľa jej slov typickejšia pre „vyspelejšie západné krajiny Únie". „Najmä ženy využívajú túto možnosť, čím im ostáva viac času na starostlivosť o deti a rodinu, na seba alebo svoje záľuby, prípadne aj na druhé zamestnanie. Holandsko je lídrom v rebríčku práce na kratší úväzok, kde takto pracuje až 76 % žien. Tam je totiž častejšia kombinácia dvoch zamestnaní na kratší úväzok," doplnila Dovalová. Viac ako polovica slovenských domácností uvádza, že má problém vyjsť s bežnými mesačnými výdavkami. Veľké ťažkosti platiť ich vykazuje takmer každá desiata slovenská domácnosť. „Na Slovensku by preto druhé zamestnanie uvítali možno aj viacerí, no ponuka pracovať na skrátený úväzok nie je taká široká. Preto sa ľudia snažia privyrobiť si činnosťami, ktoré sú zároveň ich záľubami," konštatuje Dovalová.