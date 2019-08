Slovensko má siedmu najnižšiu minimálnu mzdu v EÚ

Slovensko má siedmu najnižšiu minimálnu mzdu v rámci krajín Európskej únie (EÚ), ktoré ju majú zavedenú. Zvýšenie minimálnej mzdy z 520 eur na 580 eur v hrubom by Slovensko posunulo o tri priečky, a dostalo by sa pred Poľsko, Estónsko či Lotyšsko. Vyplýva to z analýzy Slovenskej sporiteľne.

Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa ani tento rok nedohodli na výške minimálnej mzdy na budúci rok, s návrhom muselo prísť ministerstvo práce, ktoré ju chce zvýšiť o 60 eur. „Minimálna mzda v krajinách Únie, ktoré majú zavedenú garantovanú spodnú hranicu príjmu, sa pohybuje medzi 286 eur až 2071 eur v hrubom. Najnižšiu minimálku poberajú ľudia v Bulharsku, najviac v Luxembursku. Bulhari, ktorí poberajú minimálku, tak na hodinu dostanú 1,62 eura, kým Luxemburčania za odpracovanú hodinu uvidia na výplatnej páske takmer 12 eur,“ vyčíslila analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková. Na Slovensku poberajú minimálnu mzdu podľa analýzy štyri percentá Slovákov, čo predstavuje približne 217.000 ľudí. Aktuálne je minimálna mzda na úrovni 520 eur v hrubom, čo predstavuje v čistom 430 eur. „Minimálnu mzdu poberá viac žien ako mužov. Aktuálne má z poberajúcich minimálnu mzdu až 70 % žien,“ uviedla Buchláková. Hodinová minimálna mzda predstavuje necelé tri eurá. Len 22 krajín v rámci EÚ má zavedenú minimálnu mzdu. Krajiny ako Dánsko, Taliansko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko ju nemajú. Minimálna mzda sa v priemere pohybuje na východe na úrovni 600 eur až okolo 1400 eur na severozápade EÚ. „Medziročne si v prípade minimálnej mzdy najviac polepšili ľudia v Lotyšsku, kde sa minimálka zvýšila v tomto roku o viac ako 37 % a v súčasnosti je na úrovni 555 eur. Najmenej sa medziročne zvyšovala minimálna mzda Francúzom. Napriek, ak v krajine niekto poberá minimálku, dostane za hodinu vyše 10 eur. Mesačne ide o viac ako 1500 eur,“ tvrdí Buchláková. Niektoré krajiny na východe EÚ sú výrazne pod priemerom, ako je napríklad Litva (430 eur), Rumunsko (446 eur), Maďarsko (464 eur), Chorvátsko (506 eur), Česká republika (519 eur), Poľsko (532 eur), Estónsko (540 eur) a Lotyšsko (555 eur). V piatich členských štátoch EÚ, ktoré sú situované na severe, sa minimálna mzda pohybuje medzi 650 až vyše 1000 eur. Napríklad v Grécku je to 684 eur, v Portugalsku rovných 700 eur, na Malte (762 eur), v Slovinsku (887 eur) či v Španielsku (1050 eur). Najvyššie mzdy celkovo majú na západe EÚ. Minimálna mzda sa napríklad vo Francúzsku pohybuje na úrovni 1521 eur, v Nemecku je to 1557 eur, Belgičania dostávajú minimálnu mzdu vo výške 1549 eur, Holanďania 1616 eur. Zdieľať tento článok na Facebooku