Bolo to hrozné, povedal o zásahu vo VOP Nováky dobrovoľný hasič Baroš

„Doma som zakuroval v pivnici, vyjdem von a niekto mi volá. Volal mi kolega Drahoš, že mám prísť rýchlo na zbrojnicu, že Nováky vybuchli. Prišiel som na zbrojnicu a kolegom som dal hneď povel poďme. Boli sme tam o desať minút, hneď nám dal veliteľ presné príkazy, čo máme robiť. Ja som mal na starosti obhliadku rajónu, muníciu, a hlavne sa popozerať po kopcoch, lebo sa tam nachádzali obete,“ spomenul pre TASR Baroš.

Po výbuchu podľa neho zostala z hál len rovina, z betónových stĺpov zostali len roxory, žiaden dom tam už nestál, všetko bolo vyhladené. „Na mieste bolo veľmi veľa ľudí, ako sme prichádzali, každého veliteľ členil, rozdeľoval, kto bude čo robiť. Ja som mal na starosti obhliadku svahov a potom som dával povely, kde majú striekať. Všetko to tam horelo, bolo to hrozné. Bolo tam ohňa a ohňa, a hlavne munícia, tú sme rýchlo chladili, aby nevybuchla. Stromy sa odpratávali, nastúpila ťažká technika, nebola tam žiadna píla, tak to museli bagre odtláčať. Aj to sme museli uhasiť, aby sa ešte technika nechytila,“ priblížil.

Problém mali hasiči podľa Baroša i s vodou. „Nebol tam žiadny funkčný hydrant, ani v Lelovciach, pomohla nám jedine 'chemická' (bývalé Novácke chemické závody, pozn. TASR), až do 'chemickej' chodili autá,“ doplnil.

Hasiči zasahovali na mieste približne do 1.00 h nasledujúceho dňa, keď odišli, zostali tam len špecialisti. Veľký zásah vo VOP bol náročný i na psychiku, zasahujúci sa totiž obávali ďalšieho výbuchu. Popri dobrovoľných hasičoch z Nitrianskeho Pravna pomáhali na mieste profesionálom i členovia Dobrovoľného hasičského zboru z Lehoty pod Vtáčnikom. „Bol to najväčší zásah. Nič také som nezažil, boli tam aj obete, to sa z pamäti nedá vymazať,“ dodal Baroš.

Explózia presne nezisteného množstva výbušnej látky, ku ktorej došlo 2. marca 2007, spôsobila deštrukciu delaboračnej haly a usmrtila osem pracovníkov - Elenu Bitarovú, Petra Kalača, Máriu Kováčovú, Janu Krajčovičovú, Jána Rybára, Emíliu Stručkovú, Noriku Vačkovú a Jozefa Vidu. Mnohopočetné vážne zranenia utrpel jeden zamestnanec a ďalších 20 malo ľahšie zranenia. Spôsobená škoda na majetku VOP, ako aj ďalšom hnuteľnom a nehnuteľnom majetku sa dostala na viac ako dva milióny eur.