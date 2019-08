Bugár: Tento parlament je najhorší od mečiarovských čias

Niektorí poslanci si podľa neho uzurpujú právo povedať, kto z ich kolegov má byť zavretý, kto je vinný a kto nie. Bugár to považuje za najväčší problém, nakoľko sa tým vyvoláva napätie. Niektoré návrhy zákonov podľa neho neprichádzajú vo vhodnom čase. Otázku úpravy zákona o potratoch by Bugár na rozdiel od svojich koaličných partnerov pol roka pred voľbami neotváral.

„Musím povedať, že toto je najhorší parlament. Ak nehovorím o tom, keď mečiarovci vyhrali a čo všetko robili v parlamente. Nerád škatuľkujem ľudí, ale niektorí noví, neskúsení poslanci si mýlia pojmy s dojmami. Určitá poslankyňa si sadne vedľa predsedajúceho a hovorí, že vám budeme veriť len vtedy, keď niekoho zavriete,“ povedal Bugár pre TASR s tým, že na takéto úkony sú tu orgány činné v trestnom konaní. Napätia podľa Bugára potom spôsobujú, že už neexistuje normálna možnosť dohodnúť sa na nejakom zákone.

Problémom sú podľa neho aj návrhy legislatívy, ktoré slúžia na získanie si hlasov voličov. Návrhom, akým je napríklad novela zákona o potratoch, musí podľa Bugára predchádzať odborná diskusia, nielen tá emocionálna. „Nemyslím si, že by sa o takej vysoko etickej otázke, bez nejakej širšej diskusie, malo rozhodnúť pol roka pred voľbami v parlamente. A pritom ja o sebe tvrdím, že som konzervatívny kresťan, tvrdím, že je to hriech,“ zhodnotil.

Šéf vládneho Mosta-Híd si myslí, že v tejto oblasti je potrebné zintenzívniť vzdelávanie. „Na základnej škole sme mali sexuálnu výchovu, neviem, či ju majú dnešní mladí ľudia. Posunul by som dopredu vedomostné otázky, aby každý vedel, že síce je to moje telo, ale nie je jedno, čo s ním urobím. To sa týka takisto fajčenia, pitia či návykových látok, nielen tejto témy,“ skonštatoval.

„To sa nedá, že blížia sa voľby, rýchlo takúto tému položím, lebo možno potom sa cirkev postaví na moju stranu. To tak nikdy nefungovalo, ani teraz nebude,“ povedal Bugár s tým, že pokiaľ to bude potrebné, návrh otvoria v klube Mosta-Híd. „V etických otázkach sme nikdy nikoho nenútili,“ doplnil.

Konkrétny návrh novely zákona o umelom prerušení tehotenstva pripravujú Smer-SD a SNS. Návrh na zmeny má zohľadniť úbytok interrupcií a zabrániť svojvoľným interrupciám. Prerokovať ho majú v koalícii. Most-Híd takúto iniciatívu nepodporuje, zdôrazňuje, že ide o celospoločenskú normu, ktorá by nemala byť prijímaná počas predvolebnej kampane, zákon meniť nechce. Názory opozície sa líšia.