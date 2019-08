Slovenský herec Štefan Kožka jubiluje

Nielen na filmovom plátne, ale aj na divadelných doskách vytvoril množstvo pozoruhodných postáv a účinkoval v desiatkach inscenácií. V rozhovore pre TASR však prezradil, že predsa len je ešte jedna, ktorú by si veľmi rád zahral - Gréka Zorbu. Slovenský herec Štefan Kožka sa v nedeľu 11. augusta dožíva 65 rokov.

„Každá postava je výzva, pretože po prvé musíte naplniť predstavu režiséra, po druhé musíte naplniť aj svoj duševný obzor. Musíte to urobiť najlepšie ako viete. Ja som mal na vysokej škole úžasného profesora Jozefa Budského a on hovoril dve základné veci: Réžia je umenie situácie a herectvo je umenie akcie. Režisér postaví tú kostru a len od herca závisí, či to bude svalovec alebo rachitis. Ja sa vždycky snažím, aby to nebol svalovec, ale aby to bol človek z mäsa a kostí,“ vyznal sa v rozhovore pre TASR jubilant Štefan Kožka, ktorý sa narodil 11. augusta 1954 v Trenčíne.

K herectvu ho to ťahalo od malička. Napokon jeho otec, vojak z povolania, hrával ochotnícke divadlo a dokonca napísal aj divadelnú hru z vojenského prostredia.

Štefan Kožka sa po prvý raz dotkol umenia v Žiline, keď ako tretiak základnej školy začal chodiť do dramatického súboru v Ľudovej škole umenia. Neskôr sa presťahoval s rodičmi do Bratislavy. Svoj život mal precízne naplánovaný, pretože už na strednej škole si povedal, že ak ho nezoberú na herectvo, pôjde šoférovať kamión.

Na herectvo ho zobrali a po skončení štúdia na bratislavskej Vysokej škole múzických umení (VŠMU) sa stal v roku 1977 členom Divadla pre deti a mládež v Trnave. Počas jedenástich sezón tam vytvoril množstvo pozoruhodných postáv ako napríklad Bobák (Faustiáda, 1981), Romeo (Romeo a Júlia, 1982), Zámbor (Ako bolo, 1984), či Tartuffe (Tartuffe, 1984).

Z Trnavy prešiel Štefan Kožka v roku 1988 do Poetického súboru v Bratislave, ktorý sa neskôr zlúčil s divadlom Nová Scéna, členom ktorého je dodnes. Na divadelných doskách účinkoval v desiatkach inscenácií. Napríklad vo svetoznámom muzikáli Fidlikant na streche (2007) alternoval s hercom Mariánom Slovákom hlavnú postavu mliekara Tovjeho, v komediálnej hre Figaro sem, Figaro tam (2011) si zahral grófa Almavivu a v pôvodnom slovenskom muzikáli Mata Hari (2013) sa predstavil v úlohe manžela exotickej tanečnice Rudolfa McLouda.

Štefan Kožka stvárnil počas dlhoročnej kariéry aj desiatky postáv vo filmoch a televíznych seriáloch. Prvý dotyk s kamerou mal ako 13-ročný vo filme Rok na dedine (1967). Nasledovali filmy ako napríklad Súkromná vojna (1977), Smrť šitá na mieru (1979), Tisícročná včela (1983) alebo Šiesta veta (1986). Je známy aj z mnohých televíznych seriálov ako Odsúdené, Priateľky, či Horná Dolná, v ktorom stvárňuje postavu veterinára Chalupku.

Hoci Štefan Kožka vraví, že „herectvo je vydieranie prácou, pretože keď jej máte málo ste nešťastný, že jej máte málo, keď jej máte veľa, ste nešťastný, že nemáte čas na iné veci“ - múze zostal verný viac ako polstoročie. „Prečo som stále v divadle a robím toto remeslo? Lebo neviem nič iné,“ dodal s úsmevom.

V súčasnosti môže divák Štefana Kožku vidieť na divadelných doskách v komédii Bosé nohy v parku a v obnovenej premiére, modernej verzie pôvodného slovenského rockového muzikálu Cyrano z predmestia. Avšak, parafrázujúc výrok populárneho českého herca Miloša Kopeckého, ktorý hovoril, že herec je ako tanečnica, ktorá čaká na to, kto ju vyzve do tanca - Štefan Kožka dodal: „Aj ja teraz čakám, kto ma vyzve do tanca.“

Napriek tomu, že stvárnil množstvo postáv rôznych charakterov od dramatických, cez komediálne i muzikálové až po predstavenia pre detského diváka je ešte nejaká konkrétna, ktorú by si rád zahral? „Ja prijímam každú rolu s pokorou a zodpovednosťou urobiť ju čo najlepšie - blízko k človeku a divákovi, aby mala svoje človečenstvo. Ale minule som rozmýšľal, že čo by som strašne chcel, tak potom, ako som robil Tovjeho vo Fidlikantovi na streche, tak by som išiel v stopách Vlada Müllera a chcel by som, keby mi to bolo umožnené, Gréka Zorbu,“ povedal v rozhovore pre TASR slovenský herec Štefan Kožka.