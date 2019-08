Car-sharing v Nemecku zatiaľ nedokáže nahradiť vlastníctvo auta

Približne len 5 % Nemcov považuje službu zdieľania vozidla, tzv. car-sharing, ako alternatívu k vlastníctvu vozidla. Navyše, len niekoľko nemeckých miest má dostatočný počet obyvateľov na to, aby bol car-sharing hospodárny. Vyplýva to zo štúdie konzultačnej spoločnosti A.T. Kearney.

„Ziskový car-sharing vyžaduje určitý minimálny počet používateľov v kombinácii s ich vysokou hustotou, čo však nespĺňajú ani mnohé nemecké veľkomestá," povedal pre agentúru DPA predstaviteľ A.T. Kearney Wulf Stolle. Podľa neho iba 11 miest má dostatočnú veľkosť a počet obyvateľov, aby mohlo ekonomicky úspešne ponúkať car-sharingové služby. Lukratívne marže však poskytujú iba tri z nich: Berlín, Hamburg a Mníchov. Podľa výpočtov štúdie môžu tieto služby nahradiť najviac dva milióny súkromných vozidiel, a aj to len vtedy, ak všetci potenciálni klienti prestúpia výlučne na car-sharing. Nemeckí motoristi, vrátane tých, ktorí túto službu využívajú, si však stále cenia vlastné autá. V prvom rade preto, že sú neustále k dispozícii. Preto zatiaľ bude car-sharing iba dodatočnou možnosťou, ale nie plnohodnotnou náhradou vlastného auta. Nemecká trhová jednotka v oblasti car-sharingu Sharenow vidí v štúdii potvrdenie jej názoru. „Štúdia A.T. Kearney podporuje náš názor, že súkromné vozidlo v Nemecku aj naďalej zohráva príliš dôležitú úlohu, aby došlo k výraznej zmene v spôsobe mobility," povedal šéf spoločnosti Oliver Reppert. Podľa neho to môžu zmeniť iba politici. Autori štúdie odporúčajú lepšie integrovať car-sharing do verejnej dopravy, keďže v súčasnosti sú tieto služby skôr konkurenciou pre autobusovú a železničnú dopravu. Pre účely štúdie A.T. Kearney oslovil viac než tisíc ľudí v Nemecku, USA a vo Veľkej Británii, z čoho polovicu tvoria klienti car-sharingovej spoločnosti. V porovnaní s obidvomi ďalšími sledovanými trhmi je car-sharing v Nemecku veľmi populárny: kým v USA a Británii využíva túto službu aspoň raz mesačne polovica respondentov, v Nemecku sú to až dve tretiny. Klienti v Nemecku sú však oveľa spokojnejší s ponukou než vo Veľkej Británii a v USA. Podľa štúdie by si britské a americké spoločnosti mali brať príklad z nemeckého trhu z hľadiska vozového parku, dostupnosti vozidiel a cien. Štúdia okrem toho zistila, že ľudia vo veku do 30 rokov sú otvorenejší ku car-sharingu než starší respondenti.