Video: Z mosta zmizla celá premávka. Nik nechápe, kam sa v priebehu sekundy podela

Krátke video, ktoré sa nedávno dostalo na sociálne siete, pripomína záhadu Bermudského trojuholníka. Na videu možno pozorovať most v neznámej lokalite, po ktorom jazdí množstvo áut a motocyklov.

Problém je v tom, že každý účastník premávky, ktorý na moste odbočuje vľavo, sa stráca kdesi v neznáme. Video pobláznilo zraky snáď všetkých divákov na Twitteri. Jedni žartovne hovorili, že vozidlá odbočujú do čarodejného Rockfortu, ďalší zas presviedčali ostatných, že musí ísť o manipuláciu obrazu.

Potom sa každému začalo vyjasňovať. Keď sa na video zadívate pozornejšie, všimnete si, že zábradlie na moste je v skutočnosti zábradlie terasy, ktorá sa nachádza tesne pod bodom, kde stál kameraman. To nie je všetko – to, čo sa všetkým sprvu javilo ako rieka, je v skutočnosti podlaha terasy pod kameramanom. Autá a motorky teda jazdia po celkom obyčajnej ceste, ktorej koniec kvôli terase nevidno.

Yes, the traffic just disappears. pic.twitter.com/XPcGrzadu5