9 vecí, ktoré by ste nikdy nemali povedať smútiacemu človeku

Každému je jasné, čo treba pre známeho urobiť v momente, keď navždy stratí blízku osobu. Ponúknuť pomoc, vyjadriť sústrasť, zúčastniť sa pohrebu a dodať podporu. Po pohrebe ale smútok neprechádza, a ľudia často nevedia, čo pri rozhovore so smútiacim človekom povedať, a čo sa naopak nehodí.

Väčšina z nás sa snaží nepripomínať pozostalému jeho smutnú situáciu. V strese sa preto vrhneme priamo do bolestivej témy, snažíme sa ju zahovoriť alebo ju vôbec nespomenieme. Často pritom vyslovíme vetu alebo dve, ktorá môže ublížiť, aj keď len nechtiac.

Predstavíme vám 9 najčastejších viet, ktoré už mnohí z nás pred smútiacim človekom vyslovili, hoci v danej chvíli nevyzneli najlepšie, a čo v prípade potreby povedať namiesto nich.

1. Ako sa máš?

Ako by podľa vás mala vyzerať adekvátna odpoveď na túto otázku? To, čo namiesto nej odznie v ušiach smútiaceho človeka, sa viac podobá na „Prosím, povedz, že sa máš dobre, lebo neviem, ako zareagovať, ak ti nie je fajn.“ Veľa ľudí preto namiesto pravdy volí neutrálnu odpoveď.

Čo povedať namiesto toho: Viem, že je to teraz pre teba mimoriadne ťažké.

Povedzte mu/jej, že chápete, cez aké galeje musí teraz prechádzať. Neprehliadajte negatívne emócie a nechajte druhému príležitosť ich prejaviť.

2. Už je na lepšom mieste.

V krušných chvíľach, aké váš priateľ či známy práve prežíva, by ste nemali automaticky predpokladať, že vyznáva rovnaké náboženstvo ako vy. Táto veta okrem toho zatemňuje negatívne emócie, ktoré sú pre človeka v strate také prirodzené. Jediné, čo si človek v takejto situácii uvedomuje, je to, že tu ostal sám.

Čo povedať namiesto toho: Je mi veľmi ľúto, že sa trápiš.

Je jasné, že váš známy cíti úľavu, pretože zosnulý sa už viac netrápi – to však neznamená, že je preto menej smutný. Namiesto zosnulého sa zamerajte na to, čo pociťuje človek pred vami.

3. Ak je niečo, čo pre teba môžem urobiť, prosím, daj mi vedieť.

Smútiacemu človeku sa pomoc ponúka z každej strany. Treba si však uvedomiť, že to naňho vyvíja nátlak, aby vašu ponuku ocenil a využil. Ak by to nespravil, mohol by mať pocit, že vás urazil.

Čo povedať namiesto toho: Prídem ti pomôcť s upratovaním.

Ľudia sú ochotnejší prijať pomoc, ak ju ponúknete v konkrétnej forme.

4. Vždy môžeš...

Ak niekto príde o manžela, manželku alebo dieťa, a vy naňho vyrukujete s vetou „Vždy sa môžeš znovu oženiť/vydať,“ alebo „Vždy môžeš mať ďalšie,“ pozostalému akoby ste naznačovali, že človek, za ktorým smúti, sa dá ľahko nahradiť.

Čo povedať namiesto toho: Porozprávaj mi o ňom/nej.

Keď sa človek vyrovnáva so stratou blízkeho, je preňho ťažké hľadieť do neistej budúcnosti. Pomôžte mu spomínať na to, čo s milovaným blízkym prežil, a klaďte mu konkrétne otázky.

5. Viem, ako sa musíš cítiť.

Každý z nás sa v živote stretne so stratou, ale zakaždým ide o veľmi osobnú záležitosť. Nikdy celkom neviete, ako ten druhý prežíva to, s čím ste sa v minulosti mohli stretnúť vy sami.

Čo povedať namiesto toho: Dokážem si predstaviť, ako sa asi cítiš.

Namiesto toho, aby ste sami naznačovali, ako sa ten druhý cíti, mu nechajte priestor na to, aby svoje pocity sám opísal.

6. Každého nás to čaká.

Nik neráta s tým, že on alebo ostatní budú žiť večne, ale vo chvíľach smútku to nie je nutné pripomínať. Táto veta by opäť mohla odviesť pozornosť od smútku nesprávnym spôsobom.

Čo povedať namiesto toho: Musí ti veľmi chýbať.

Strata blízkeho prináša bolesť. Pri rozhovore so známym sa zamerajte radšej na to, než na nezmeniteľné skutočnosti života.

7. On/ona by to tak chcel/-a.

V prípade, že sám zosnulý nehovoril o tom, ako by mal vyzerať jeho pohreb, neexistuje spôsob, ako zistiť, čo by si želal. Hovoriť o tom pred pozostalými by mohlo vyvolať zbytočný konflikt názorov, v ktorom by každý obhajoval vlastnú predstavu o tom, čo by sa nebožtíkovi páčilo.

Čo povedať namiesto toho: Rád/rada si spomínam na to, ako...

Namiesto toho, aby ste hovorili o zosnulom človeku ako takom, si radšej zaspomínajte na spoločné zážitky, ktoré ste s ním/ňou prežili.

8. Zvládaš to lepšie, než som čakal/-a.

Ak po vyslovení tejto vety uvidíte na tvári toho druhého úsmev, celkom iste sa dá považovať za strojený. Takáto formulácia totiž v pozostalom vzbudzuje dojem, že nesmúti dostatočne, alebo že by naopak vôbec smútiť nemal.

Čo povedať namiesto toho: Asi ti teraz nie je najlepšie, ale to je celkom v poriadku.

Nechajte smútiaceho cítiť čokoľvek sa mu zachce. Aj ak už od smrti jeho milovaného prešiel nejaký čas, vždy je milé poznamenať, že chápete, že kúsok bolesti sa s nami nesie stále.

9. Nič.

Boli by ste prekvapení, koľko ľudí sa zo strachu z nepríjemnej situácie smútiacemu človeku vôbec neozve.

Čo povedať namiesto toho: Pamätáš, keď...

Jedna z najvďačnejších vecí, aké môžete pre blízkeho v čase smútku urobiť, je porozprávať sa s ním o spomienkach, ktoré vás spájajú so zosnulým.