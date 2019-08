V Kysuckej nemocnici otvorili nové pracovisko magnetickej rezonancie

Spádová oblasť pre takmer 130.000 obyvateľov sa tak po rokoch dočkala kľúčového diagnostického zariadenia. Podľa riaditeľa nemocnice Martina Šenfelda vyšetrenia MR v tejto oblasti ročne potrebuje zhruba 4000 pacientov.

Zriadenie pracoviska MR najviac ocenia práve hospitalizovaní pacienti, ktorých museli často prevážať aj do vzdialenejších oblastí. Týmito transportmi trpeli a celkový liečebný proces sa predlžoval, uviedol Šenfeld.

Vedenie nemocnice sa roky snažilo získať súhlas Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) na zmluvné zabezpečenie prístroja. Podarilo sa to vlani v júli. „Celková investícia do tohto zariadenia bola 917.000 eur vrátane stavebných úprav a pozáručného trojročného servisu. Pomohol nám Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), ktorý zo svojho rozpočtu vyčlenil 400.000 eur. Ostatné náklady financuje naša nemocnica. Cieľavedome sme si odkladali asi tri, štyri roky. Každý mesiac sme si tvorili rezervu. Verili sme, že to dosiahneme, a podarilo sa,“ skonštatoval riaditeľ.

Podľa tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR Jaroslava Ridoška je inštalácia MR prístroja v Kysuckej nemocnici veľkým úspechom. „Odľahčí to ostatné pracoviská, ktoré potom môžu byť vo zvýšenej miere využívané pre svojich pacientov. MR už teraz patrí do štandardného portfólia diagnostických metód, potrebovali by sme ju v podstate v každej nemocnici,“ podotkol Ridoško s tým, že vyšetrenie MR často suplujú vyšetrením CT, ktoré je pre pacienta oveľa zaťažujúcejšie.

Nemocnici sa na nové pracovisko podarilo získať lekára s dlhoročnou praxou. „Štartujeme s kvalitným tímom v spolupráci s našimi lekármi, ktorí majú potrebné vzdelanie a kurzy. Im chýbala trochu prax, no keď to spojíme s lekárom z praxe, myslím si, že je to veľmi dobrý tím a budeme schopní poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť,“ uviedol Šenfeld.

„To, že nemocnica si vlastným úsilím zadovažovala peniaze, beriem ako veľmi dobrý príklad viaczdrojového financovania. Hovorí to aj o šikovnosti vedenia nemocnice,“ zdôraznila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová s tým, že prístroj MR sa bude kraj snažiť získať aj do Liptovskej nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši. Načrtla, že sú v tejto súvislosti v rokovaní s ministerstvom, no zatiaľ nemajú prísľub VšZP na zmluvné zabezpečenie.

Podľa Jurinovej sa vo všetkých štyroch nemocniciach uskutočňujú rekonštrukcie oddelení. „ŽSK investuje veľké finančné prostriedky na rekonštrukcie, ale aj prístrojové vybavenie. Myslím si, že môžeme konkurovať fakultným nemocniciam. Jediným problémom sú sestry a lekári, to znamená zdravotnícky personál,“ konkretizovala.