Video: YouTuber podnikol experiment, aby zistil, či žraloky vo vode cítia kvapku krvi

Staré hollywoodske filmy nám rady prezentujú krvilačné žraloky, ktoré v hlbinách striehnu na jedinú kvapku ľudskej krvi. Po jej zacítení sa žralok prebudí zo spánku a nedá si pokoj, až kým nenájde zdroj krvi.

Do akej miery sa dá veriť americkým trhákom? Odpoveď vás možno prekvapí. Pokúsil sa ju zistiť YouTuber Mark Rober, ktorý vycestoval doprostred Bahamských ostrovov, ktoré sú známe častým výskytom žralokov.

Rober s tímom do vody najprv vyslal 4 surfy, na ktorých boli umiestnené nádoby s rybím olejom, kravskou krvou, morskou vodou a močom. Napriek očakávaniam kravská krv neprilákala mnoho žralokov, no do konca natáčania videa ich na miesto priplávalo viac ako 40.

Ďalším krokom bolo vyslať do oceánu ďalšie 3 surfy. Jeden niesol nádobu s ľudskou krvou, ktorá uvoľňovala do vody 1 kvapku krvi za 1 minútu, ďalšia uvoľňovala 1 kvapku krvi každé 4 sekundy a tretí surf bol prázdny. Ani jeden z nich nebol schopný prilákať žraloka.

Ak sa teda ocitnete v blízkosti žralokov, je pravdepodobné, že na vás nezaútočia.

Žraloky nepodľahli lákavej krvi