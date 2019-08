Pravda o tom, čo musíte prestať jesť, aby ste mali nižší cholesterol

Ak sa snažíte znížiť si hladiny cholesterolu, pravdou je, že musíte obmedziť nielen konzumáciu červeného mäsa, ale aj bieleho mäsa. Názor, že biele mäso, ako je kuracie mäso, je dobré na cholesterol oproti červenému mäsu, je podľa novej štúdie mýtus.

V skutočnosti má kuracie mäso rovnako negatívny účinok na hladinu cholesterolu v krvi ako bravčové, hovädzie či jahňacie mäso. Nová štúdia publikovaná v časopise The American Journal of Clinical Nutrition zistila, že konzumácia veľkého množstva červeného alebo bieleho mäsa zvyšuje lipoproteíny s nízkou hustotou (LDL) známe ako „zlý“ cholesterol.

Vedci skúmali 3 výživové bielkoviny, pričom porovnávali červené mäso s bielym a bezmäsité zdroje bielkovín. Výsledky ukázali, že rovnako hydina aj červené mäso zvyšujú hladinu cholesterolu v krvi v porovnaní s bezmäsitými zdrojmi bielkovín.

Ronald Krauss, hlavný autor štúdie, povedal:

"Keď sme plánovali túto štúdiu, očakávali sme, že červené mäso bude mať viac nepriaznivý vplyv na hladiny cholesterolu v krvi ako biele mäso, ale boli sme prekvapení, že to tak nie je - ich účinky na cholesterol sú rovnaké, keď sú úrovne nasýtených tukov rovnaké."

Tiež si všimli, že zvýšenie hladiny cholesterolu v krvi nebolo ovplyvnené množstvom nasýtených tukov v strave. LDL obsahuje častice rôznych veľkostí a vysoké množstvo nasýteného tuku môže zvýšiť koncentráciu veľkých LDL častíc.

Hladiny LDL cholesterolu sa používajú na meranie pravdepodobnosti kardiovaskulárnych chorôb, ale testy na LDL cholesterol skúmajú hlavne hladiny väčších LDL častíc. Preto to môže viesť k nadhodnoteniu účinku príjmu nasýteného tuku na kardiovaskulárne ochorenia.

V posledných rokoch sa z dôvodu spojenia príjmom červeného mäsa a zvýšeným rizikom srdcových ochorením podporovala konzumácia hydiny ako zdravšia alternatíva k červenému mäsu. Doteraz však neexistovala žiadna komplexná štúdia porovnávajúca účinky červeného mäsa, bieleho mäsa a bezmäsitých zdrojov bielkovín na cholesterol v krvi, uviedol Dr. Krauss.

Bezmäsité zdroje bielkovín, ako sú mliečne výrobky, strukoviny a zelenina, by mali byť najviac účinné pri znižovaní zlého cholesterolu. Kraus však poznamenal, že štúdia nezahŕňala ryby ani spracované mäso, ako je klobása alebo slanina. Ako uviedol:

„Naše výsledky naznačujú, že súčasné odporúčania týkajúce sa obmedzenia červeného a nie bieleho mäsa by sa nemali zakladať iba na ich účinkoch na cholesterol v krvi. V skutočnosti by ďalšie účinky konzumácie červeného mäsa mohli prispieť k srdcovým chorobám a tieto účinky by sa mali podrobnejšie preskúmať v snahe zlepšiť zdravie.“