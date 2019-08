Vedci objavili obrovský svet plný skrytých galaxií

Vedci objavili veľkú populáciu skrytých galaxií, ktoré by mohli zmeniť naše chápanie toho, ako vesmír funguje. Nový prielomový prístup umožnil astronómom sa ešte bližšie pozrieť na vesmír, ktorý nás obklopuje.

Vedci objavili galaxie, ktoré boli doteraz neznáme, pričom ich existencia by mohla pomôcť vyriešiť niektoré z najhlbších a najzákladnejších otázok. Tao Wang z Tokijskej univerzity uviedol pre CNN:

„Je to prvýkrát, čo sa potvrdila tak veľká populácia obrovských galaxií počas prvých dvoch miliárd rokov z 13,7 miliárd rokov existencie vesmíru. Predtým boli pre nás neviditeľné. Toto zistenie je v rozpore so súčasnými modelmi pre toto obdobie kozmického vývoja a pomôže doplniť niektoré podrobnosti, ktoré doteraz chýbali.”

Nové zistenia astronómov boli publikované v časopise Nature.

Keby ste boli schopní vidieť samotné galaxie, boli by oveľa veľkolepejšie ako naša Mliečna dráha. „Na jednej strane by sa nočná obloha zdala oveľa majestátnejšou,“ povedal Wang a porovnal novoobjavenú časť vesmíru s našou vlastnou:

„Väčšia hustota hviezd znamená, že by bolo oveľa viac hviezd, ktoré by sa sa javili väčšie a jasnejšie. Ale naopak, veľké množstvo prachu znamená, že vzdialenejšie hviezdy by boli oveľa menej viditeľné, takže pozadím týchto jasných blízkych hviezd by mohla byť čiernota.“