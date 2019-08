Michal Truban prezradil pravdu o užívaní drog

Šéf Progresívneho Slovenska Michal Truban otvorene prehovoril o jeho užívaní drog. Vo videu, ktoré zverejnil na Facebooku, priznal, že marihuanu fajčil viackrát a vyskúšal aj LSD.

"V posledné dni som veľmi veľa rozmýšľal, pretože som cítil, že som niečo neurobil dobre. Cítil som, že vo svojej komunikácii o drogách som sa oveľa viac zaoberal tými, čo na mňa útočili, ako sebou a svojími chybami," uviedol Truban.

"A preto vám aj teraz bez okolkov poviem, ako to je. Naozaj, marihuanu som mal viackrát, nebolo to iba raz na intráku a zároveň aj pred 12 rokmi som vyskúšal LSD a to je všetko," vyhlásil Truban a zároveň to označil za chyby.

Truban tiež vo videu uznal, že drogy sú škodlivé a je veľmi veľa rodín, ktorým zničili životy.

V posledné dni som veľa uvažoval o tom, či som reagoval na video z mojej prednášky, kde som hovoril o drogách, správne. Nemal som z toho dobrý pocit. Nahral som preto toto video, kde som všetko otvorene povedal, aj o drogách a priznal si chybu. Nechcem nič zamlčiavať, lebo sám necítim, že to je tak správne a nechcem takto politiku robiť. Chcem meniť politiku, preto si nesmiem pred ničím zakrývať oči. Chyby si musím vedieť otvorene priznať a poučiť sa z nich.

Na sociálnych sieťach sa rozšírilo video Michala Trubana z roku 2013, v ktorom na prednáške hovoril študentom o jeho skúsenosti s užívaním drog a o „bad tripe“. V novom videu Truban priznal, že tak, ako študentom vo videu hovoril o drogách, by sa to robiť nemalo.