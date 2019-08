Video: Ženy sa prezliekli za moslimky z otrasného dôvodu. Ochranka neverila vlastným očiam

Zákazníci supermarketu zachytili neuveriteľný moment, kedy ochranka odhalila dve zahalené ženy, ktoré pod šatami ukrývali 20 ukradnutých predmetov. K incidentu malo dôjsť v Dagenhame vo východnom Londýne a zábery na sociálnych sieťach zdieľali tisíce ľudí.

Vo videu ochranka požiada ženy, aby spod šiat vytiahli všetko, čo sa pokúsili ukradnúť. Jedna z podozrivých si následne vytiahla moslimský odev a ukázala sa všetkým v spodnom prádle, aby dokázala, že už nemá na sebe žiadne ukradnuté predmety.

Video si na sociálnych sieťach vyslúžilo množstvo kritiky, pričom mnohí poznamenali, že páchateľky určite neboli skutočné moslimky, pretože moslimské ženy sa nemôžu pred mužmi na verejnosti odhaľovať a už vôbec nie v spodnom prádle.

Video: Ženy sa prezliekli za moslimky, aby mohli ukradnúť neuveriteľné množstvo tovaru

