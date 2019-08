11 jednoducho stráviteľných jedál, ktoré upokoja podráždený žalúdok

Ak vás zachvátili príznaky syndrómu dráždivého čreva, alebo sa len necítite vo svojej koži, pestrá strava, akou sa bežne živíte vám nepomôže. Pri podráždenom žalúdku by ste, naopak, mali voliť nevýrazné jedlá. Ktoré to sú?

Vo všeobecnosti platí, že chorý žalúdok treba liečiť jedlami s nízkym obsahom tuku a vlákniny. Tieto zložky patria medzi ťažšie stráviteľné, a unavený žalúdok by mohli ešte viac vyčerpať.

Pri podráždenom žalúdku vám ako inšpirácia môže poslúžiť týchto 11 jedál:

1. Biely chlieb a biela ryža

Telo vie spracovať bielu múku oveľa ľahšie ako celozrnné varianty. Biela múka je totiž už spracovaná, čo znamená, že neobsahuje žiadnu vlákninu. Bežne by vláknina v podobe celozrnných sacharidov nemala chýbať v jedálničku, no ak vás trápi neposlušný žalúdok, mali by ste na ňu zabudnúť.

Do tejto kategórie radíme aj slané krekery. Soľ, ktorú obsahujú, môže pôsobiť ako elektrolyt, čo vám pomôže zvlášť pri dehydratácii.

2. Dyňa

Dyňa, medový melón a kantalup obsahujú množstvo vody, ktorá je nenahraditeľná zvlášť pri hnačke. Keďže ani jedno z týchto ovocí neobsahuje veľa vlákniny, skvele sa hodia na boj proti podráždeniu tráviaceho traktu.

Ak ste skôr obľúbencom zeleniny, siahnite napríklad po šalátovej uhorke bez šupky. Pri všetkých plodoch by ste sa ale mali vyhnúť prehltnutiu jadierok, ktoré nie sú stráviteľné.

3. Kuracie a morčacie mäso

Ak si pri bolestiach žalúdka chcete doplniť bielkoviny, pomôže vám chudé mäso. Okrem kurčaťa a morčaťa môžete zvoliť aj ryby. Všetky druhy chudého mäsa by ste mali pripraviť tak, aby ste pri tom nepoužili tuk.

Pri rybách treba dať pozor, aby nešlo o sushi (kvôli zvýšenému riziku kontaminácie) a mastné ryby ako makrely a sardinky, ktoré by mohli zbytočne zaťažiť tráviaci trakt.

4. Banány

Čím hnedšie, tým lepšie – nezrelé banány obsahujú veľa rezistentného škrobu, ktorý telo ťažko spracúva. Počas starnutia banánov sa tento škrob premieňa na cukry, ktoré žalúdok a črevá nezaťažia. Banány okrem toho môžu vyvolať zápchu, čo pomôže zvlášť ak trpíte hnačkou.

5. Ovsená kaša

Vločky uvarené vo vode sú takisto skvelou pomôckou pri liečbe tráviacich ťažkostí. Tým, že ich pred zjedením uvaríte, rozložíte látky, z ktorých sa skladajú, čím pomáhate telu spracovať potravu ešte predtým, ako ju vložíte do úst.

Na vločky by ste nemali dávať žiadnu prílohu.

6. Zelenina v plechovke

Pomôže vám najmä mrkva, pretože na rozdiel od množstva iných druhov zeleniny neobsahuje toľko vlákniny a nemá ťažko stráviteľnú šupku ani semiačka. Pri nákupe sa ale vyvarujte konzervantov. Kupujte len takú zeleninu v plechovke, ktorá obsahuje málo zložiek – ideálne len vodu a zeleninu.

7. Sladké zemiaky

Sladké zemiaky obsahujú množstvo draslíka, ktorý je prospešný pri podráždení tráviaceho traktu. Dajte len pozor na to, aby ste ich jedli bez šupky.

8. Vajcia

Žalúdok vedia dať do poriadku aj vajíčka. Najlepšie urobíte, ak ich zjete natvrdo alebo ako praženicu – opäť len nezabudnite na to, že pri ich príprave nesmiete použiť veľa masla alebo oleja.

9. Detská výživa

Prebuďte v sebe driemajúce dieťa a doprajte svojmu rozbúrenému žalúdku jablkové pyré alebo detskú výživu. Ide o jedlo, ktoré je špeciálne navrhnuté tak, aby sa ľahko trávilo, a okrem toho vám dodá aj zopár cenných vitamínov.

10. Kuracia polievka

Dobrá pre telo aj dušu – to sa hovorí o kuracej polievke, a nie je na tom ani štipka lži. Kuracia polievka vám v ľahko stráviteľnej forme dodá množstvo potrebných vitamínov. Ak vás pri predstave celej polievky napína na zvracanie, zvážte aspoň pomalé pitie samotného vývaru.

11. Bylinkový čaj

Nejde síce o jedlo, ale možno práve bylinkový čaj je presne to, čo vaše oslabené telo potrebuje. Napríklad kamilkový čaj je známy vďaka svojim upokojujúcim účinkom, zatiaľ čo čaj z feniklu utíši bolesť a uvoľní zápchu.

Ak chcete poraziť nevoľnosť, siahnite po zázvorovom čaji. Čaj z mäty zas vylieči žalúdok a hnačku.