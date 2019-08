Smer-SD chce upraviť vymáhanie a podmienky náhradného výživného

Štát by mal na svoje plecia prebrať jeho vymáhanie spolu s matkou dieťaťa. Okrem toho sa majú zvýšiť limity nároku na náhradné výživné. Návrh predloží strana na septembrovú schôdzu parlamentu.

„Dlhodobo vo verejnosti rezonuje fakt, že najmä ženy, ktoré sú v slabšej pozícii a majú deti, tak veľmi ťažko vymáhajú výživné od partnerov, bývalých manželov, pokiaľ si neplnia svoju povinnosť,“ zhodnotil v stredu na tlačovej konferencii stranícky šéf Robert Fico. V súčasnosti podľa platného zákona sú stanovené viaceré podmienky pri náhradnom výživnom.

Platí, že ak povinná osoba neplatí minimálne tri mesiace výživné, tak sa môže matka dieťaťa obrátiť na úrad práce v okrese, v ktorom býva a požiadať štát, aby vyplatil náhradné výživné. Musí však priniesť viaceré dokumenty, napríklad potvrdenie o výške výživného, potvrdenie, že tri mesiace prebieha exekučné konanie, ktoré iniciovala matka a vymáhanie je neúspešné. Okrem toho je výška náhradného výživného obmedzená príjmovými limitmi. Fico uviedol, že maximálne náhradné výživné je do výšky 1,2- násobku sumy životného minima, čo predstavuje 115 eur a žena s jedným dieťaťom nemôže mať čistý príjem vyšší ako 673 eur. Smer-SD chce túto trojmesačnú lehotu znížiť na dva mesiace ako aj upraviť limit príjmu. „Je to pomerne ťažkopádne. Štát nezohráva aktívnu úlohu pri vymáhaní výživného. Chceme uložiť povinnosť príslušnému úradu práce podať trestné oznámenie na orgán činný v trestnom konaní, ak sa na neho obráti žena a preukáže, že je zanedbaná povinná výživa,“ priblížil Fico.

Limit 1,2- násobku sumy životného minima by sa mal podľa Smeru-SD zvýšiť na 3 až 3,5- násobok sumy životného minima dieťaťa. Podľa Fica je potrebné hovoriť o sume 300 eur až 350 eur. „Pokryjeme prakticky 95 % všetkých výživných, ktoré nie sú platené,“ tvrdí Fico. Smer-SD chce tiež zvýšiť čistý príjem ženy, a to zo sumy 673 eur na minimálne 1000 eur s jedným dieťaťom v čistom vyjadrení. „Pravdepodobne navrhneme, že žena s jedným dieťaťom musí mať príjem do 1000 eur v čistom a stále bude mať nárok na náhradné výživné. Je to na diskusiu, budeme o tom ešte hovoriť,“ doplnil Fico.

Poslednou zmenou má byť, že exekúcia má prejsť na plecia štátu. „Po dvoch mesiacoch, ak sa žena obráti na úrad a bude žiadať náhradné výživné, tak urobíme takú úpravu v zákone, že štát zo zákona vstúpi do exekučného konania. Akonáhle vydá okresný úrad rozhodnutie o náhradnom výživnom, toto rozhodnutie sa pošle príslušnému exekútorovi, ktorý už koná a štát sa stane druhou oprávnenou osobou na vymáhanie výživného spolu so ženou,“ vysvetlil Fico. Proti neplatičovi tak budú stáť „dve strany“. „Na jednej strane to bude žena, ale tá len do výšky rozdielu medzi náhradným a skutočným výživným, ktoré bolo priznané a na druhej strane to bude štát vo výške náhradného výživného, ktoré bude vyplácať. Žena prestane mať starosť s exekúciou,“ dodal Fico s tým, že o podporu tohto zákona sa bude uchádzať u koaličných partnerov.