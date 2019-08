Robert Fico reagoval na Gašparov záujem vstúpiť do politiky

Predseda Smeru-SD Robert Fico nepovedal, či bude na kandidátke strany v nadchádzajúcich parlamentných voľbách bývalý policajný prezident Tibor Gašpar. Reagoval tak na otázku novinárov na stredajšom tlačovom brífingu.

„Touto témou sme sa v strane vôbec nezaoberali, momentálne robíme na obsahu programu,“ povedal Fico, ktorý bude kandidačnú listinu ako predseda strany navrhovať. Strana mu ju má odobriť.

Gašpar zatiaľ o svojom vstupe do politiky nerokoval so žiadnou politickou stranou. V utorok (6. 8.) to uviedol pre TASR s tým, že to nie je jeho priorita. Vstup do politiky však nedávno na sociálnej sieti označil za jediný zákonný spôsob, ako môže občan presadzovať svoj názor.

Tibor Gašpar bol v období rokov 2012 až 2018 prezidentom Policajného zboru SR. Z funkcie odišiel po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Následne sa stal poradcom ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD), kde skončil 31. januára 2019 po medializácii kauzy lustrácie novinárov. Podľa slov ministerky tak urobil pre uvoľnenie atmosféry a zníženie tlaku na jeho osobu.