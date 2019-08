Video: Mužovi spadol do rieky mobil. Pre toto ho tam radšej nechal

Muž nadobro prišiel o svoj smartfón, keď mu nešťastnou náhodou spadol do rieky hneď vedľa aligátora. Skupina turistov si v močiaroch New Orleans chcela natočiť malého aligátora, keď jeden z mužov vytiahol svoj mobil príliš horlivo a v snahe zachytiť perfektný záber mu spadol rovno do vody.

Na videu je vidno, že muž aj sekundu váha, či sa za mobilom načiahne, no potom si to radšej rozmyslí a začne sa smiať. Zdá sa, že si rýchlo uvedomil, že jeho prsty sú cennejšie ako mobilný telefón.

Video: Aligátor dostal nový mobil