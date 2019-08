Dvom turistkám pomáhali leteckí a horskí záchranári

Hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air-Transport Europe (VZZS ATE) Zuzana Hopjaková uviedla, že posádka z Popradu najprv letela k 46-ročná slovenskej turistke.

„Tá z Vodopádu skok netrafila vyznačený turistický chodník na Predné Solisko a v strmom teréne sa nevedela ďalej orientovať,“ ozrejmila hovorkyňa s tým, že na heliporte v Starom Smokovci sa na palubu k posádke pridal aj jeden člen Horskej záchrannej služby a spoločne smerovali k miestu určenia. Spolu s lekárkou ich oboch k turistke vysadili pomocou lanovej techniky. Turistka bola podchladená, dehydrovaná a dezorientovaná. „Záchranári jej poskytli primárne ošetrenie a z miesta bola následne evakuovaná. V Starom Smokovci jej lekárka doplnila tekutiny, a keďže bola bez zranení, pokračovala ďalej samostatne,“ doplnila Hopjaková.

Medzitým záchranári dostali ďalšie hlásenie o pomoc. Záchranársky vrtuľník tak smeroval opäť do vysokohorského terénu. Pri Lomnickej vyhliadke sa 19-ročná turistka zo Slovenska pošmykla a spôsobila si vyvrtnutie členka. „Aj túto ženu záchranári z miesta po zafixovaní zranenia evakuovali pomocou palubného navijaka a vrtuľníkom previezli do Starého Smokovca. Tam ju odovzdali do starostlivosti privolanej záchrannej zdravotnej službe, ktorá ju transportovala na ďalšie vyšetrenie do popradskej nemocnice,“ dodala hovorkyňa VZZS ATE.