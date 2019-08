Pri havárii zahynul mladý muž, v aute našli podozrivé predmety

K tragickej dopravnej nehode došlo v pondelok (5. 8.) večer neďaleko Rožňavy, pri ktorej zahynul 20-ročný mladík a traja ľudia utrpeli zranenia. Okolo 20.00 h sa zrazili osobný automobil Peugeot, ktorý viedol 19-ročný vodič z okresu Rožňava a osobné vozidlo Audi so 44-ročným šoférom z Rakúska. Informovala o tom v utorok polícia.

Podľa doterajších zistení mladý vodič Peugeotu v smere od obce Betliar v tiahlej ľavotočivej zákrute na mokrej vozovke pravdepodobne dostal s vozidlom šmyk, prešiel do protismeru a následne bočnou stranou vozidla narazil do protiidúceho auta. „Pri dopravnej nehode vodič vozidla zn. Peugeot utrpel ťažké zranenia a jeho spolujazdec (20), žiaľ, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Vo vozidle zn. Audi sa vodič nezranil, ťažké zranenia utrpela jeho spolujazdkyňa a ďalší spolujazdec sa zranil ľahko,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Mladému vodičovi z okresu Rožňava odobrali krv na zistenie prítomnosti požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok a na mieste mu zadržali vodičský preukaz. Požitie alkoholu u rakúskeho vodiča polícia nezistila.

Vyšetrovateľ v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a trestný čin ublíženia na zdraví. Bližšie okolnosti, presná príčina dopravnej nehody i miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. „Pri obhliadke miesta udalosti bola vo vozidle Peugeot nájdená zelená sušina neznámeho pôvodu i striekačka s neznámou látkou. Zaistené veci budú podrobené expertíznemu skúmaniu. V tejto súvislosti polícia začala trestné stíhanie pre podozrenie z drogovej trestnej činnosti,“ skonštatovala Mésarová.

Počas dokumentovania dopravnej nehody cestnú premávku riadili policajti, ktorí dopravu odkláňali cez obchádzkové trasy.