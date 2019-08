5 prekvapivých znakov toho, že je niekto neverný

Ľudia, ktorí podvádzajú pri práci, s veľkou pravdepodobnosťou podvádzajú aj svojho partnera.

Nový výskum publikovaný v odbornom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences spojil profesionálne pochybenie s dvojnásobne väčšou mierou manželskej nevery.

Ďalším spoločným znakom pre neverných ľudí je aj výskyt nevery v minulých vzťahoch.

Aj niektoré typy osobnosti majú väčšie sklony k nevere. Muži, ktorí sú impulzívni a radi podstupujú riziká, častejšie vo vzťahu podvádzajú. U žien je nevera spojená skôr s nespokojnosťou so súčasným vzťahom.

Výskumy zistili, že extroverti v priemere častejšie podvádzajú svojich partnerov. Je to pravdepodobne preto, že extrovertní ľudia majú širší kruh priateľov a známych a viac príležitostí na podvádzanie. Extroverti sú tiež impulzívni hľadači senzácie, ktorí ľahko podľahnú svojim túžbám.

Ľudia, ktorí trpia nedostatkom svedomitosti tiež pravdepodobne podvádzajú svojho partnera.

Profesionálni podvodníci sú častejšie neverní

Najnovšie závery o nevere a profesionálnom pochybení vychádzajú z analýzy ľudí, ktorí používajú webovú stránku Ashley Madison. Táto stránka je určená pre ľudí v manželskom zväzku, ktorí však túžia po nevere.

V roku 2015 stránku napadli hackeri a zverejnili podrobnosti o 36 miliónoch používateľov na celom svete. Štúdia to využila spolu s údajmi o profesionálnom pochybení 11 235 ľudí rôznych povolaní vrátane generálnych riaditeľov, finančných poradcov a policajtov.

Použitím týchto súborov údajov vedci dokázali, že ľudia, ktorí sa dopustili profesionálneho pochybenia, mali dvojnásobne vyššiu šancu použiť webovú stránku Ashley Madison, aby mali nemanželský pomer.

Samuel Kruger, spoluautor štúdie, uviedol: