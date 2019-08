SaS žiada Čižnára, aby nedovolil zastaviť stíhanie Mečiara v kauze amnestií

Podľa SaS dosiahol Mečiar udelením amnestií stupeň pohŕdania právom a spravodlivosťou, ktorý nemôže zostať nepotrestaný. „Platí to o to viac, že Vladimír Mečiar je v kauze zavlečenia Michala Kováča ml. do Rakúska jedným z podozrivých. To znamená, že amnestie mohol udeliť aj sebe,“ uviedlo vedenie SaS.

Polícia trestné stíhanie zastavila, na čo upozornila TV Markíza. „Prokurátorka Krajskej prokuratúry Bratislava, ktorá vo veci vykonáva dozor, vyhodnotila uvedené rozhodnutie ako dôvodné a v súlade so zákonom,“ uviedol pre TASR prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava Matej Izakovič.

Podozrenie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa pramenilo z udelenia amnestií v kauze únosu prezidentovho syna Michala Kováča ml. v roku 1995. Na tento skutok udelil Mečiar svojho času amnestie, ktoré boli zrušené. Následne začala polícia pre tento skutok v júli 2017 vyšetrovanie, ktoré bolo zastavené v auguste toho roka vzhľadom na údajné premlčanie. Od októbra 2017 sa však vyšetrovalo opäť.