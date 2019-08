VIDEO: Lietadlo museli evakuovať, cestujúci skončili v nemocnici

Lietadlo spoločnosti British Airways museli v pondelok podvečer po pristátí vo Valencii z dôvodu dymu v kabíne evakuovať, informovala v utorok na svojej webovej stránke stanica BBC.

Lietadlo typu Airbus A321 so 175 pasažiermi a ôsmimi členmi posádky na palube vzlietlo z londýnskeho letiska Heathrow. Britské aerolínie uviedli, že počas letu sa „vyskytli technické problémy“. Cestujúci museli stroj po pristátí opustiť po nafukovacej kĺzačke.

Troch ľudí previezli do nemocnice. Išlo o osoby, ktoré sa nadýchali dymu, napísal na svojej webovej stránke denník El País a dodal, že viacero ďalších pasažierov ošetrili na letisku.

Spoločnosť British Airways oznámila, že na spiatočný let do Londýna poskytne náhradné lietadlo.

#BritishAirways #Valencia #EmergencyLanding Still waiting to hear what actually happened on our British Airways flight from LHR to Valencia in which our cabin filled with smoke in the last 10 minutes of flight, had to disembark via emergency chutes. No comms 60 mins and counting! pic.twitter.com/UywuesxHeC