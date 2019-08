Takto by vyzeral človek, ktorý by sa narodil vo vesmíre

Veda už do vesmíru vyslala niekoľko tehotných zvierat – medzi inými to boli jašterice, potkany aj ryby, ale nikdy nie ľudia. Napriek tomu, že do vesmíru už letelo viac ako 60 žien, ani jedna z nich v tom čase nebola tehotná, a už vôbec mimo zemského povrchu nerodila.

Budovanie vesmírnych kolónií a osídľovanie Marsu už ale nie je tabu, a preto si čoraz častejšie kladieme množstvo otázok, ktoré pramenia z tejto témy. Jednou z nich je aj otázka, ako by vyzeral pôrod vo vesmíre, a do akej miery by to zmenilo anatómiu novorodenca.

Spoznali by sme svojich vesmírnych potomkov?

Snáď najväčší rozdiel medzi zemským povrchom a vesmírom vyplýva z gravitácie. Ak by žena rodila v priestore bez nej, bolo by pre ňu ťažšie vytlačiť dieťa z maternice. Ženy, ktoré by žili vo vesmíre neustále, by pri pôrode podstupovali oveľa väčšie riziko.

Prvé nebezpečenstvo plynie z faktu, že kosti človeka bez vplyvu gravitácie strácajú hustotu. Odhaduje sa, že astronauti stratia 1 až 2 percentá hustoty kostí za každý mesiac pobytu vo vesmíre.

Toto zistenie hrá pri pôrode obzvlášť dôležitú úlohu, lebo kosti panvy by mohli pri tomto procese výrazne trpieť alebo by sa mohli zlomiť. Lekári už aj dnes odporúčajú ženám s krehkými kosťami vyhnúť sa pôrodu prirodzeným spôsobom, čo znamená, že rodenie vo vesmíre by sa pravdepodobne muselo uskutočniť cisárskym rezom.

Dávno vieme, že spôsob, akým ženy rodia, ovplyvňuje anatómiu dieťaťa. Veľkosť hlavy bábätka je teda napríklad obmedzená veľkosťou pôrodných ciest matky. Vyšší počet cisárskych rezov by sa mohol premietnuť do väčších hláv našich potomkov, ktorým by pri pôrode neprekážali pôrodné cesty.

Tvar ľudskej hlavy nie je to jediné, čo by život vo vesmíre poznačil. Ľudská pokožka by pravdepodobne časom takisto zmenila farbu.

Na Zemi nás pred ultrafialovým žiarením zo Slnka chráni melanín. V kozme je ľudský organizmus vystavený radiácii s oveľa ničivejším účinkom a dalo by sa čakať, že evolúcia by našim potomkom o niekoľko desiatok rokov dopriala obranný mechanizmus na pokožke, ktorý by pravdepodobne zmenil aj jej sfarbenie.

Čím viac melanínu obsahuje pokožka, tým je tmavšia. Niektorí preto odhadujú, že po dlhšom čase strávenom vo vesmíre by ľuďom mohla stmavnúť pokožka. Po dostatočne dlhej dobe by sa ľudia vo vesmíre mohli zmeniť tak, že by pri pohľade na nich pozemšťania hovorili o celkom inom druhu.