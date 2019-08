Sulík zvolal mimoriadny kongres SaS, plánuje odstúpiť z pozície predsedu strany

Predseda opozičnej SaS Richard Sulík zvolal na 7. septembra mimoriadny kongres strany, kde plánuje odstúpiť z funkcie šéfa strany. O post sa bude uchádzať opäť. Týmto krokom si chce potvrdiť svoju pozíciu. Upozornil na to portál Aktuality.sk, TASR to potvrdila Sulíkova hovorkyňa Katarína Svrčeková.

„Je dôležité, aby sa členovia mohli demokraticky vyjadriť,“ uviedol Sulík, ktorý sa chce uchádzať aj o líderstvo na kandidačnej listine. Pokiaľ by v boji o predsednícky post neuspel, kandidačná listina bude podľa Sulíka závisieť od nového predsedu.

Ako možný Sulíkov protikandidát sa spomínal podpredseda SaS Ľubomír Galko, ktorý po júnovom kongrese kandidatúru nevylúčil. Teraz hovorí, že zvolanie mimoriadneho kongresu ho prekvapilo. „Myslel som si, že to, že Richard Sulík bude predseda strany do júna 2020, teda dovtedy, pokiaľ mu vyprší mandát, a zároveň povedie stranu vo februári 2020 do volieb ako líder, máme už uzavreté,“ reagoval pre TASR.