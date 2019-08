TRAGICKÁ ZRÁŽKA SO ZVEROU: Vodička zraneniam podľahla

TRAGICKÁ ZRÁŽKA SO ZVEROU V Nových Zámkoch sa včera 04.08.2019 asi o deviatej hodine večer stala dopravná nehoda, ktorej následkom je smrť a ťažké zranenia. K dopravnej nehode došlo na ceste I/64 v smere na Nové Zámky. 45 ročnej vodičke VW Passat vbehla pod kolesá srna. Žena sa zrejme snažila zrážke zabrániť a strhla riadenie do protismeru, kde sa čelne zrazila s vozidlom Ford Mondeo. Pri zrážke došlo k ťažkým zraneniam vodičky VW Passat, ktorá na následky zranení po prevoze do nemocnice podľahla. Ťažko sa zranili aj jej 47 a 15 roční spolujazdci. Posádka Fordu – 33 ročný vodič a 25 ročná spolujazdkyňa utrpeli ľahšie zranenia. Okolnosti a mieru zavinenia vyšetruje polícia v Nových Zámkoch. JAZDITE OPATRNE!