Výbuch v obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov, hlásia 19 mŕtvych a 30 zranených

Najmenej 19 mŕtvych a 30 zranených si vyžiadal výbuch, ku ktorému došlo v nedeľu večer v centre egyptskej metropoly Káhira. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na egyptské ministerstvo zdravotníctva.

Výbuch nasledoval po zrážke štyroch vozidiel pred štátnym ústavom pre výskum rakoviny. Všetci pacienti a pracovníci centra sú v poriadku, uviedlo ministerstvo.

Podľa očitých svedkov bolo v blízkosti ústavu počuť hlasný tresk a následne vypukol požiar.

Príčinu výbuchu majú zistiť vyšetrovatelia, ktorých na miesto vyslala prokuratúra. V egyptských médiách sa objavili špekulácie aj o explózii plynu.

Ministerstvo vnútra podľa agentúry AP uviedlo, že jedno auto nečakane zrýchlilo a zrazilo sa s ostatnými, pričom so zatiaľ neznámych príčin nastal výbuch. Bezprostredne tiež nebolo známe, či sa všetky obete nachádzali v havarovaných vozidlách.

BREAKING| #Egypt's Prosecutor General has ordered an urgent investigation into the causes of the explosion outside the Cancer Institute in #Cairo's Manial area. pic.twitter.com/FirHKzPmnk