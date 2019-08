Ak medveď o človeku vie, spravidla sa mu vyhne, povedal pre TASR Marián Hletko zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého zo Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Ich denný rytmus je prispôsobený tak, aby sa vyhli ľuďom. Aktivita medveďov narastá za súmraku a klesá na úsvite.

Ak sa chce človek vyhnúť stretu s medveďom, mal by obmedziť pohyb v horách pred svitaním a za súmraku, uviedol Hletko s tým, že by sa mal pohybovať výlučne po turistických chodníkoch. „Ak ste na prechádzke s partnerom, s partnerkou alebo vo väčšej skupine, upozornite medveďa na svoju prítomnosť rozhovorom, minimalizujete tak možnosť, že medveďa prekvapíte,“ pokračoval Hletko.

ŠOP upozorňuje na to, že človek by sa mal počas turistiky alebo prechádzky vyhýbať miestam s obmedzeným rozhľadom a s hustým porastom. Medvede tam často oddychujú. „V prípade, že sa prechodu cez húštinu nemôžete z akéhokoľvek dôvodu vyhnúť, zastaňte a upozornite na svoju prítomnosť skôr, ako sa do hustého porastu dostanete. Počkajte pár minút a dožičte tak medveďovi čas na jeho pokojný odchod,“ vysvetlil Hletko.

Na svoju prítomnosť by mal človek upozorniť medveďa aj v prípade hmly, silného dažďa či v okolí rieky. „Vodný tok kamufluje vašu prítomnosť tak, že medveď nemusí počuť váš príchod. Keď sa napríklad približujete k medveďovi proti vetru, nemôže zachytiť váš pach,“ uviedla ŠOP. Taktiež by sa človek mal vyhýbať miestam s poľovníckymi krmoviskami, ktoré medvede vyhľadávajú pre dostatok atraktívnej a ľahko dostupnej potravy.

„V územiach s vyššou frekvenciou pohybu turistov alebo v dôsledku iných rušivých vplyvov, sa medvede počas dňa správajú zväčša stacionárne, čo zmenšuje ich šance na stretnutie s človekom,“ uzatvoril Hletko.