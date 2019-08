Danko: Verejné obstarávania a stavebný zákon potrebujú zmeny

Pomohlo by podľa neho napríklad zvýšenie limitov na možnosť priamych zadaní s užším ponukovým konaním.

Danko zdôraznil, že štát peniaze na rekonštrukcie má, problém však vidí v zákone o verejnom obstarávaní a stavebnom zákone. Myslí si, že potrebujú zjednodušiť. „Už som niekoľkokrát na to upozorňoval premiéra, aj vtedy keď sa fotografovali plesne, že problém nie je v tom, že by riaditelia nemocníc nechceli niečo opravovať, niečo rekonštruovať. Aspoň do milióna eur by mali mať voľnejšie ruky,“ skonštatoval s tým, že problém vidí v zákone.

Zvýšiť chce podľa svojich slov napríklad limit pri priamych zadaniach s užším ponukovým konaním. „To znamená zvýšiť limit, aby povedzme do jedného milióna eur mohol zadávateľ osloviť minimálne tri firmy a v rámci toho urobiť aspoň nejakú úpravu,“ povedal v rozhovore pre TASR s tým, že sa to nedá urobiť bez Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Dodal, že aj preto sa stretol s riaditeľom ÚVO a hovoril o tejto téme aj s rektorom Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. „Ja chápem, že sa ľudia niekedy upínajú k tomu, že si vo vláde, tak rieš, ale chcem povedať, že sú segmenty, za ktoré zodpovedám a za ktoré nie. A v tejto vláde má SNS na starosti školstvo, pôdohospodárstvo a obranu. Čo sa týka internátov, tak už sa snažíme urobiť nejakú novelu, aby sa odľahčili ruky pri rekonštrukciách, aj preto som sa obrátil na týchto predstaviteľov. Ale nemôžem riešiť nemocnice, to je v gescii Smeru-SD,“ poznamenal.

Danko pre TASR povedal, že pripravuje minimálne úpravy v zákone o verejnom obstarávaní. „Pokúsim sa tam dostať aj nemocnice a stavby verejného záujmu. Je predsa choré, aby nevedeli havarijné stavy bez nejakých ťažkých obstarávaní riešiť. Musíme im rozviazať ruky pri týchto obstarávaniach a potom celý systém zjednodušiť,“ vysvetlil.