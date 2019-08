V tuneli Sitina došlo k vážnej nehode, auto s deťmi sa prevrátilo nabok

TUNEL SITINA JE UŽ PREJAZDNÝ Pri hrozivo vyzerajúcej dopravnej nehode sa zranila posádka osobného auta, 2 dospelé osoby a 4 maloleté osoby, ktoré boli prevezené na ošetrenie do jednej z bratislavských nemocníc. Podľa doterajších informácií sa vodič tohto vozidla pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, narazil do obrubníka v dôsledku čoho sa auto prevrátilo. Alkohol u vodiča zistený nebol. Škoda spôsobená dopravnou nehodou bola predbežne vyčíslená do 10.000 eur. Tunel Sitina bol krátko pred 17.30 hod plne prejazdný.