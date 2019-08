Anna Záborská by chcela, aby kresťanské strany išli na spoločnú kandidačnú listinu

Záborská pre TASR uviedla, že KÚ rokovala neformálne s KDH aj s ďalšími stranami tesne po májových eurovoľbách.

Záborská nevylučuje, že bude iniciovať aj oficiálne rokovania o spolupráci pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Predseda KDH Alojz Hlina zopakoval, že hnutie bude vo voľbách kandidovať samostatne. „Ale má zmysel rozprávať sa s niektorými ľuďmi, ktorí kandidovali v eurovoľbách za KÚ,“ reagoval pre TASR Hlina.

Záborská sa odvoláva aj na reakcie voličov po eurovoľbách. „Dostali sme spätnú väzbu od kresťanských voličov, ktorí by neboli radi, keby ich hlasy prepadli. Aj to je jeden z motívov, aby sme našli medzi sebou dohodu. Bola by som rada, keby strany, ktoré sa hlásia ku kresťanskej demokracii, našli spoločnú reč na jednej kandidátke,“ povedala pre TASR bývalá europoslankyňa.

Záborská pripomenula, že keby jej strana šla na jednu kandidátku s KDH, prípadne inou stranou, KÚ nechce stratiť svoju identitu. „Koalícia je len hypotetické riešenie,“ doplnila.

KDH začiatkom júla podpísalo dohodu o predvolebnej spolupráci s koalíciou Progresívne Slovensko/Spolu. Obsahuje dva konkrétne záväzky. Strany sa dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani. Chcú tiež hľadať prienik v programových prioritách budúcej vlády. Predstavitelia strán majú opätovne rokovať budúci týždeň.