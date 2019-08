Vladimír Mečiar sa vracia do politiky a zakladá novú stranu

Bývalý premiér Vladimír Mečiar vo veľkom rozhovore pre denník Plus jeden deň nevylúčil návrat do veľkej politiky. "Nehovorím, že ja sa vrátim, ale tá strana. Bude nová a bude zaujímavá aj programovo, ale hlavne bude iná ako ostatné strany," povedal Mečiar s tým, že nevylučuje ani spoluprácu s neúspešným prezidentským kandidátom Štefanom Harabinom.

Podľa Mečiara Slovensku chýba strana, ktorá "by vedela povedať, že Slovensko je pre ňu na prvom mieste." Mečiar ďalej spresnil, že do týždňa by mali byť známe stanovy a názov vznikajúcej strany.