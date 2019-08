Pred 85 rokmi sa narodil divadelný a filmový herec Milan Kiš

Hereckému umeniu zasvätil slovenský herec Milan Kiš celý svoj život. V televízii zaujal tragickou postavou Róma vo filme Martina Hollého Balada o siedmich obesených (1968). Snímka s hercom v hlavnej úlohe zvíťazila na Festivale televíznych filmov v Hollywoode. S divadelným kolegom Jozefom Dóczym vytvoril skvelú dvojicu komikov v Zlatých chlapcoch, Jeppem z vŕšku, či Fidlikantoch na streche.

Milan Kiš sa narodil 3. augusta 1934 v Bratislave. Už ako žiak základnej školy pôsobil v rozhlasovej hereckej družine. Na začiatku roku 1952 sa prihlásil na konkurz do Dedinského divadla a 1. októbra toho roku sa stal jeho členom. Prijali ho do mládežníckeho súboru, kde sa okrem hier pre mladých hralo aj bábkové divadlo pre najmenších. Medzi jeho prvými úlohami bola postava Míšu v hre so spevmi Svadba s venom, ktorú režíroval Štefan Munk. Nezabudnuteľnú rolu odohral spolu s Ondrišom Jarjabkom v roku 1953 vo veselohre Kubo.

Vojenskú základnú službu si odkrútil medzi ženistami na Dunaji a druhý rok v českom Terezíne. Po príchode do civilu v roku 1956 sa stal členom pobočky Dedinského divadla v Spišskej Novej Vsi. Po roku sa opäť vrátil na materskú scénu Dedinského divadla, ktoré onedlho zrušili. Otvorili však Trnavské divadlo, v ktorom získal angažmán. Hral napríklad v Prefíkanej vdove úlohu Arlecchina. Divácky úspešné predstavenie reprízovali stopädesiatkrát. Po ňom nasledovala podobná postava Trufaldína z Goldoniho hry Sluha dvoch pánov a harlekýn z Hry lásky a náhody. Režisér Karol Strážnický vo svojom absolventskom predstavení obsadil Kiša do úlohy Dona Carlosa v dráme Filip II. Vynikol v postave doktora Gala v Čapkovom R. U. R. a v dramatických kreáciách nasledovala rola doktora Galéna v Bielej nemoci.

Pri ďalšej reorganizácii divadiel v roku 1965, keď spojili Nitru s Trnavou, Žilinu s Martinom a Spišskú Novú Ves s Prešovom prešiel Milan Kiš do Nitry. Začal vo Voskovcovom a Werichovom Nebi na zemi a v Katovi a bláznovi. Neskôr účinkoval v Žobráckom dobrodružstve, Zurabáji, Klamárovi, Čarodejníkovi z krajiny Oz a v mnohých ďalších.

Na scéne nitrianskeho divadla sa po boku Milana Kiša často objavoval jeho súputník Jozef Dóczy. Vo viacerých komédiách vytvorili kontrastnú dvojicu. Nevídaný úspech žali najmä v inscenáciách Čudný pár a Zlatí chlapci.

Milan Kiš účinkoval tiež v jednej z mimoriadne úspešných inscenácií Divadla Andreja Bagara v Nitre Fidlikant na streche, ktorá mala 140 repríz. Alternoval v nej - spolu s Mariánom Slovákom - titulnú rolu mliekara Tovjeho. V roku 1998 bol Milan Kiš za túto postavu odmenený Cenou Jozefa Kronera.

Väčšina ľudí poznala herca aj z televíznych obrazoviek a z filmového plátna. Jeho filmografiu dopĺňajú napríklad aj tituly Horúčka (1975), Tetované časom (1975), Ružové sny (1976), Penelopa (1977), Zlatá réva (1977), Zlaté časy (1978), Smrť šitá na mieru (1979), Děti zítřků (1980) a Člny proti prúdu (1981). Ako lekárnik Filadelfi zažiaril vo filme Pomocník (1982).

Režisér Juraj Jakubisko dal Kišovi príležitosť rozvinúť svoj talent v postave Karči „Edisona“ vo filme Nevera po slovensky (1980). Rola holiča Dropu z Tisícročnej včely (1983) opäť v réžii Juraja Jakubiska sa tiež podľa kritiky radí k hercovým výrazným úlohám. Filmoví tvorcovia herca obsadili aj do snímok ako V bludisku pamäti (1984), Skleníková Venuša (1985), Cena odvahy (1986), Utekajme, už ide! (1986) a Začiatok sezóny (1987).

S divadlom sa Milan Kiš nedokázal rozlúčiť ani po odchode do dôchodku. Už vo vysokom veku stvárnil jednu z postáv v muzikáli režiséra Jozefa Bednárika Divotvorný hrniec.

Literárny fond udelil dramatickému umelcovi v novembri 2001 cenu za celoživotnú tvorbu.

Milan Kiš zomrel 5. marca 2007 v Nitre, dožil sa 72 rokov.

V roku 2014 mala 200. premiéru jedna z najúspešnejších inscenácií Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre, komédia poľského dramatika Andrzeja Saramonowicza Testosterón. Táto jubilejná premiéra bola zároveň spomienkou na herca Milana Kiša, ktorý v nej v minulosti exceloval.