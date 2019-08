Trump nemá problém so severokórejskými skúškami rakiet krátkeho doletu

Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že "nemá problém" s raketovými skúškami Severnej Kórey. Vyjadril sa tak podľa juhokórejskej agentúry Jonhap krátko po tom, ako KĽDR v piatok ráno miestneho času odpálila viacero rakiet krátkeho doletu, a to už po tretí krát v priebehu zhruba jedného týždňa.

„Myslím, že je to v zásade pod kontrolou,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. „Nemám (s tým) problém. Uvidíme, čo sa stane, avšak sú to rakety krátkeho doletu. Tie sú veľmi štandardné,“ povedal. Na nasledovnú otázku či môže aj naďalej pokračovať v rozhovoroch o denuklearizácii so severokórejským vodcom Kim Čong-unom americký prezident reagoval slovami: „Och, iste, pretože toto sú rakety krátkeho doletu... O tých sme nikdy nediskutovali. Hovorili sme o jadrových (zbraniach),“ dodal.

Juhokórejská armáda oznámila, že KĽDR odpálila v piatok ráno miestneho času zo svojho východného pobrežia bližšie neidentifikované rakety krátkeho doletu. Tomuto odpalu predchádzali dve obdobné raketové skúšky - prvá z minulého štvrtka, druhá z tejto stredy.

Popredný americký predstaviteľ, ktorý si neželal byť menovaný, po poslednom odpale agentúre Jonhap povedal, že USA „situáciu monitorujú a úzko spolupracujú so svojimi juhokórejskými aj japonskými spojencami“. Japonské ministerstvo medzičasom taktiež oznámilo, že odpal analyzuje. Zároveň však uviedlo, že rakety nedosiahli do japonských teritoriálnych vôd.