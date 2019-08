Čo robiť, keď máte pocit, že vás ľudia nenávidia

Sociálne interakcie môžu byť niekedy pre ľudí nočnou morou, najmä keď sa cítia, akoby ich ľudia nemali radi alebo ich nenávideli. Aj keď tento pocit vôbec nemusí byť založený na pravde, ľudia, ktorí ho prežívajú, sa môžu cítiť izolovaní. Často sa boja veľkých skupín ľudí, pretože sa obávajú, že jej členovia o nich hovoria. Priveľmi všetko analyzujú a hľadajú skrytý význam v slovách alebo konaniach iných.

Existuje veľa potenciálnych dôvodov, prečo sa ľudia takto cítia. Patrí medzi ne:

depresia

zlé skúsenosti vo vzťahu

úzkosť

nízke sebavedomie

bipolárna porucha

predchádzajúce alebo súčasné šikanovanie

iné problémy duševného zdravia

V niektorých prípadoch môže byť človek schopný spracovať svoje pocity nedôvery a úzkosti. Iní môžu potrebovať poradenstvo a prípadne lieky, ktoré im pomôžu prekonať negatívne pocity. Prinášame niekoľko rád, ako sa vysporiadať s takýmito pocitmi a kedy je potrebné navštíviť lekára.

Ako zvládať negatívne pocity

Osoba, ktorá je presvedčená, že ju všetci nenávidia, môže mať problém tento pocit prekonať. Zhoršuje to jej schopnosť nadviazať priateľstvá a vzťahy a môže to ovplyvniť aj jej profesionálny život. Existujú však spôsoby, ako zmeniť svoje myslenie:

Pozrite sa na situáciu z pohľadu druhej osoby

Ľudia, ktorí si myslia, že ich ostatní nenávidia, často veria, že všetky činy a slová druhých majú skrytý význam. Myslia si, že ak im niekto nedal Páči sa mi na ich fotku na Facebooku, neopätoval pozdrav na ulici alebo neodpovedal na SMS, signalizuje to, že ich nemajú radi. V skutočnosti však druhá osoba môže mať veľa potenciálnych dôvodov, prečo tak neurobila, ktoré nesúvisia s vami.

Preto sa musíte pozrieť na tú istú situáciu z pohľadu druhej osoby. Možno osoba nereagovala na sociálnych médiách, pretože fotku ani nevidela. Možno v zhone nepočula pozdrav a možno jej SMS prišla v momente, keď bola zaneprázdnená. Bez ohľadu na situáciu sa ľudia môžu pokúsiť nájsť iné vysvetlenie, ako to, že ich niekto nemá rád.

Objektívne prehodnoťte situáciu

Zvyčajne je veľmi ťažké pozerať sa na situáciu bez emócií, najmä ak veci nefungujú tak, ako by mohli. Napríklad, keď sa dvaja priatelia stretnú bez tretieho, ten tretí človek si to môže vysvetliť tak, že ho dvaja priatelia nemajú radi. Tretia osoba by sa však namiesto sústredenia na negatívnu skutočnosť mala pokúsiť pozrieť sa na situáciu objektívne.

Aké sú možné dôvody prečo sa stretli bezo mňa? Stretli sa úplnou náhodou? Vedeli alebo si mysleli, že je nebudem mať čas? Bolo to už dávno, čo spolu trávili čas?

Mali by ste sa zamerať na všetky možné dôvody, prečo došlo k situácii a zistíte, že väčšina dôvodov nemá nič spoločné s pocitmi iných ľudí voči vám.

Prestaňte sa snažiť zistiť, čo si myslia ostatní

Niektorí ľudia sa snažia čítať, čo si o nich ostatní myslia, keď s nimi komunikujú. Do istej miery to môže byť normálne správanie. Ak je však človek posadnutý tým, že sa snaží zistiť negatívne myšlienky, ktoré voči nim majú ostatní ľudia, môže to začať ovplyvňovať jeho život. Ľudia s bipolárnou poruchou sú zvyčajne náchylní k tomuto typu myslenia.

Namiesto toho, aby sa ľudia snažili čítať myšlienky ostatných, by sa mali snažiť brať slová ostatných tak, ako ich povedali. Ak hovoria, že sa im niečo páči, tak sa im to skutočne páči. Ak nechcú ísť večeru, možno nemajú hlad alebo majú iné plány.

Snažte sa robiť to, čo by ste si priali od iných

Pokiaľ ide o prekonanie pocitov nenávisti, môže to byť užitočná rada. Napríklad, ak chce niekto ísť so skupinou von, mal by aktívne požiadať ostatných, aby s ním išli von. Alebo namiesto toho, aby sme čakali na pozdrav, sami sa ako prví niekomu pozdravíme. Ak osoba začne konať tak, ako chce, aby s ňou niekto zaobchádzal, môže začať pozorovať, ako ľudia reagujú rovnakým spôsobom.

Ak sa k vám ľudia správajú hrubo, je to o nich, nie o vás

Niektorí ľudia jednoducho radi šikanujú a urážajú ostatných. Ak takéto správanie musíte znášať, nie je to vaša chyba. V skutočnosti je to šikanujúca osoba, ktorá má nejaké problémy, na ktorých musí pracovať. V takom prípade musíte osobu jednoducho odstrániť zo svojho života.

Cvičte

Ľudia častokrát zistia, že fyzická aktivita im môže zlepšiť celkovú náladu a pohľad na život. Môžete vyskúšať prechádzku niekoľkokrát týždenne, športovanie alebo inú činnosť vonku, ktorá vám bude robiť radosť.

Kedy navštíviť lekára

Aj keď má človek pocit, že ho každý nenávidí, tento pocit by mal po čase prejsť. Ak však máte takéto pocity dlhodobo, mali by ste vyhľadať lekársku pomoc. Môže ísť o nediagnostikovaný prípad depresie, bipolárnej poruchy, úzkosti alebo poruchy osobnosti. Jedná sa väčšinou o liečiteľné stavy, ktoré si často vyžadujú kombináciu terapií, prípadne liekov, ktoré pomôžu človeku cítiť sa lepšie.