Vápnik z organizmu odbúravajú aj obľúbené nápoje, varuje odborník

Vápnik z ľudského organizmu odbúravajú alkohol, fajčenie, veľa kofeínu, vysoký príjem cukru, ale aj pitie sýtených nápojov s kyselinou fosforečnou. Upozorňuje na to lekár a odborník na výživu Peter Minárik. Rovnako podľa jeho slov nie je dobré priveľmi soliť a jesť priveľa živočíšnych bielkovín.

„V kostiach sa nachádza až 99 percent zásob vápnika v tele. Ak nemáme jeho dostatok v strave aj na ďalšie jeho dôležité funkcie, akými sú svalová činnosť, nervové vzruchy, zrážanlivosť krvi či metabolizmus, telo si hladinu vápnika dopĺňa práve z kostí,“ priblížil.

Odborník pripomína, že pre budovanie a mineralizáciu kostí je najdôležitejší dostatočný príjem vápnika počas detstva a puberty. Ako však dopĺňa, mineralizácia kostí pokračuje aj v období po ukončení rastu kostí, teda vo veku 18 a 30 rokov. Vtedy sa hustota kostí môže zvýšiť ešte o desať percent. Aj takýto nárast kostnej hustoty má podľa lekára za následok 50-percentné zníženie rizika patologických zlomenín spôsobených osteoporózou.

Prevenciou proti osteoporóze je aj zdravý životný štýl. „Podľa klinických štúdií je jednoznačným dôvodom straty kostnej hmoty fyzická pasivita. Preto aj vo vyššom veku, keď už bojujeme s osteoporózou, cvičenie pomáha,“ spresňuje s dôvetkom, že fyzická aktivita, pohyb a cvičenie majú zásadne priaznivý vplyv na hustotu kostí. Odporúča preto namiesto výťahu vyjsť po schodoch, vystúpiť o zastávku skôr či na krátke vzdialenosti nepoužiť auto. Rovnako považuje za vhodné aktivity napríklad plávanie, bicyklovanie, dlhé prechádzky či turistiku.

Strava by mala byť podľa Minárika doplnená o pestrú škálu zeleniny, strukovín, tofu a pitný režim by mal obsahovať aj minerálne vody bohaté na vápnik a s dostatočným obsahom horčíka. „Výborným zdrojom dobre vstrebateľného vápnika sú minerálne vody bohaté na vápnik. Na jednej strane sa v nich vápnik nachádza vo voľnej forme, ktorú vie ľudské telo ľahko využiť, a na strane druhej neobsahujú ďalšie látky, ktoré by vstrebávanie vápnika brzdili alebo podporovali jeho vyššie vylučovanie,“ doplnil.

Ako uzavrel, minerálna voda vhodná na doplnenie vápnika by mala byť bohatá nielen na vápnik, ale mala by mať aj dostatočné množstvo horčíka, vďaka čomu vie telo obe látky dobre využiť. Takéto zloženie zabezpečí príjem vápnika z minerálnej vody porovnateľný s mliečnymi výrobkami.