Žena sa vymočila na zemiaky v supermarkete, čelí viacerým obvineniam

Obvineniam z poškodzovania cudzej veci, verejného pohoršovania a opitosti na verejnosti čelí v americkom štáte Pensylvánia mladá žena, ktorá sa údajne vymočila na zemiaky v jednej z miestnych predajní potravín.

Podozrivá, identifikovaná ako 20-ročná Grace Brownová, sa prihlásila sama po tom, ako sa dozvedela, že po nej pátrajú, uviedla v stredu agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie polície v obci West Mifflin pri Pittsburghu.

Príslušné orgány predtým zverejnili na Twitteri zábery z bezpečnostných kamier, ktoré zachytili spomínaný incident v prevádzke siete Walmart. Neprezradili však, kedy sa odohral, ani možný dôvod toho, že si žena uľavila práve nad zemiakmi.

Does she look familiar? Police say this woman urinated on potatoes at the West Mifflin Walmart.