SNS súhlasí, že minimálna mzda by nemala byť nižšia ako 60 % priemernej mzdy

Národniari návrh podporia, ak Smer-SD podporí ich návrh o novom nastavení výpočtu minimálneho dôchodku. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.

„SNS je nielen za nové nastavenie výšky minimálnej mzdy, ale aj za nové nastavenie výšky minimálneho dôchodku,“ priblížili národniari v stanovisku. SNS tvrdí, že je dôležité nastaviť nový systém minimálneho dôchodku. Detaily predstavia na Koaličnej rade partnerom aj s prepočtami. „Strana SNS chce úplne zmeniť systém minimálneho dôchodku. Aj minimálny dôchodok musíme nastaviť percentuálne bez krátenia ako minimálnu mzdu,“ uvádza sa v stanovisku. SNS konštatuje, že ľudia nemôžu dostávať pri odpracovaných 30 rokoch dôchodok približne 270 eur.

Podľa SNS sa to musí principiálne zmeniť. „Pri odpracovaní tridsiatich rokov musí byť dôchodok stanovený bez krátenia. Po tridsiatich rokoch odpracovania musí byť dôchodok 35 % z priemernej mzdy bez krátenia,“ tvrdia národniari.

Predseda strany Smer-SD Robert Fico chce rokovať s koaličnými partnermi o zavedení automatického mechanizmu zvyšovania minimálnej mzdy na Slovensku. Tá by nemala byť nižšia ako 60 % priemernej mzdy. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii. Smer-SD pripravuje v tomto smere novelu zákona. Do legislatívy by sa malo ukotviť, že minimálna mzda nesmie byť nižšia ako 60 % z priemerného zárobku, ale zároveň by mal byť ponechaný aj priestor na sociálny dialóg medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov.