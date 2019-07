ZVJS požiadalo, aby sa proces s Marianom Kočnerom konal v bratislavskej väznici

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) požiadalo predsedu senátu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku o zváženie možností zmeny miesta pojednávania procesu s Marianom Kočnerom a Pavlom Ruskom v kauze televíznych zmeniek do Ústavu na výkon väzby (ÚVV) a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS) v Bratislave.

ZVJS poukazuje na vysoké riziko ohrozenia bezpečnosti eskortovanej osoby, príslušníkov vykonávajúcich eskortu, ako aj ochrany poriadku a bezpečnosti v objekte súdu. „Každá eskorta je spojená so zvýšeným bezpečnostným rizikom. V nadväznosti na to uvádzame, že v každom ústave na výkon väzby je z hľadiska zabezpečenia účelu výkonu väzby nepretržite zabezpečené stráženie, čo znižuje nielen riziko ohrozenia bezpečnosti a zabezpečenia súdnych pojednávaní. Zároveň je komplexne zabezpečená dôsledná kontrola vstupujúcich osôb, dopravných prostriedkov a podobne. Akceptácia návrhu by mala výrazný vplyv na hospodárnosť a efektívnosť vykonávaných eskort v uvedenej trestnej veci z hľadiska nasadenia mimoriadnych síl a prostriedkov,“ vysvetlila pre TASR riaditeľka odboru komunikácie ZVJS Katarína Nováková.

Ku konkrétnym všeobecným a preventívno-bezpečnostným opatreniam sa ZVJS podľa nej nebude vyjadrovať, keďže podliehajú osobitnému režimu. Nováková pripomenula, že miestnosť v ÚVV a ÚVTOS v Bratislave bola prerobená a vytvorená na účely súdnych pojednávaní pre zníženie možnosti vzniku mimoriadnych udalostí týkajúcich sa pojednávaní a predvádzaní obvinených na tieto pojednávania pri páchaní závažnej trestnej činnosti ešte v roku 2000.

Naposledy sa tam konal od 23. mája proces v kauze prípravy vraždy Sylvie Volzovej, v ktorej figurujú ako obžalovaní exminister hospodárstva a bývalý riaditeľ TV Markíza Pavol Rusko, na doživotne odsúdený banskobystrický bos Mikuláš Černák, jeho komplic Miloš Kkaštan a rovnako na doživotie odsúdený bos bratislavskej skupiny sýkorovcov Róbert Lališ alias Kýbel. Predseda Okresného súdu Bratislava II sa rozhodol pojednávanie presunúť do bratislavskej väznice z dôvodu bezpečnostných opatrení, ktoré boli potrebné vzhľadom na niektoré osoby obžalovaných.

V uvedenej pojednávacej miestnosti bratislavskej väznice v minulosti súdili ukrajinsko-slovenský gang Volodymyra Y. obžalovaného z piatich vrážd, gang kyselinárov, zločineckú skupinu na doživotie odsúdeného zemplínskeho bosa Branislava A. a ďalších troch obžalovaných v dlhoročnej kauze dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave či východoslovenskú zločineckú skupinu Róberta Okoličányho, ktorý je odsúdený na doživotný trest odňatia slobody a stále aktuálne na úteku, v pátraní. Ako jeden z prvých procesov sa tam uskutočnilo v roku 2000 až 2001 pojednávanie pred senátom Najvyššieho súdu SR s banskobystrickým bosom Mikulášom Č.