V Strážnom kvôli moru likvidujú všetky ošípané

Ako pre TASR povedal inšpektor oddelenia zdravia zvierat Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trebišov Michal Bodrog, zvieratá utrácajú elektrickým prúdom. Na mieste bola aj kafiléria, ktorá zabezpečuje neškodné odstránenie kadáverov. „Robíme aj odber krvi na ďalšie skúšky a epizootologické vyšetrenie. Vzorky idú do laboratória," povedal s tým, že na rozbor ide aj zmrazené mäso z domáceho chovu.

V utorok plánujú v Strážnom utratiť 20 až 22 ošípaných v piatich chovoch. „Počet bude jasný, až keď budeme na konci. Mení a vyvíja sa to, pretože starosta urobil súpis v obci na trikrát a trikrát sme dostali približné čísla,“ dodal Bodrog.

Obec aktualizovala zoznam domácností, ktoré chovajú ošípané. „Obišli sme ich aj fyzicky, zisťovali sme, kto mal v minulosti zabíjačku a kto ešte stále chová ošípané. Niektorí ľudia, ktorí to stihli a nebáli sa, mali (v uplynulých dňoch, pozn. TASR) zabíjačky. Niektorí čakali na to, kým príde kafiléria a zoberie od nich celé prasa,“ povedal pre TASR starosta Július Horváth.

Mobilná jednotka na utrácanie zvierat ako prvého z preventívnych dôvodov zlikvidovala 200 až 220 kilogramov vážiaceho kanca a následne desať ciciakov s váhou od osem do desať kilogramov. „Na 99 percent boli tie zvieratá zdravé – vidíte to už na základe klinického stavu. Potvrdia to alebo vyvrátia skúšky (laboratórne, pozn. TASR). Mohli byť v inkubačnej dobe, čiže je tam nejaké percento rizika," spresnil Bodrog.

Osoby a materiál, ktoré sa ocitnú pri výkone likvidácie v chove, prechádzajú opatreniami biologickej bezpečnosti, resp. dezinfekciou. Priestory chovu sa budú dezinfikovať v prípade, ak sa nákaza potvrdí. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov vytýčila trojkilometrové ochranné pásmo od ohniska nákazy, ktoré zahŕňa len obec Strážne. Ide o klasické domové chovy. Pásmo dohľadu predstavuje okolie desiatich kilometrov od ohniska.

AMO bol po prvý raz diagnostikovaný na území Slovenskej republiky práve v obci Strážne pri hraniciach s Maďarskom, o čom informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo štvrtok 25. júla. Štátni veterinárni inšpektori následne usmrtili všetky štyri ošípané v domácom chove, v ktorom bol výskyt potvrdený.

Ako Bodrog informoval, výsledky z ohniska nákazy im doručili v pondelok (29. 7.). „Ochorenie sa u jednej ošípanej potvrdilo aj z orgánov. Druhá, výkrmová, ktorá vážila približne 160 kilogramov a bola s ňou spoločne ustajnená, už mala pozitívny test. Vírus bol v nej, no ešte nemala klinické príznaky. Zvyšné dve malé, takzvané odstavčatá, ktoré vážili od 30 do 35 kilogramov, boli negatívne,“ povedal s tým, že ide o očakávaný vývoj. Ako sa ukázalo, išlo o nelegálny domáci chov.

V prípade registrovaných chovov dostanú chovatelia za usmrtenie zvierat od štátu kompenzácie.