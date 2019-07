Dobrý cholesterol: Táto pochúťka pomáha zlepšiť jeho hladinu

Štúdia ukázala, že konzumácia mandlí zlepšuje hladinu „dobrého“ cholesterolu a tiež znižuje„zlý“ cholesterol. Dobrý cholesterol, známy ako lipoproteín s vysokou hustotou (HDL cholesterol), je dôležitý pri znižovaní rizika srdcových chorôb.

Mandle sú výživné zdroje vitamínov E a B. Ich konzumácia pomáha doplniť minerály, ako je vápnik, meď, železo, horčík, mangán, fosfor a zinok, a mandle tiež poskytujú dobrú dávku zdravých tukov a vlákniny. Mandle môžu zlepšiť hladinu HDL cholesterolu, ktorý zhromažďuje „zlý“ cholesterol z tkanív a pomáha ho odstrániť z tela.

Randomizovaná kontrolovaná štúdia publikovaná v časopise The Journal of Nutrition ukázala, že hladina a funkcia HDL cholesterolu sa zlepšila u ľudí, ktorí denne konzumovali 43 g nesolených, celých mandlí po dobu 6 týždňov.

Autorka štúdie Penny Kris-Etherton uviedla:

HDL cholesterol je rozdelený do rôznych poddruhov a veľkostí častíc, ktoré sa pohybujú od veľmi malých pre-β-1 HDL po veľmi veľké α-1 HDL.

Ukázalo sa, že vysoké koncentrácie pre-β-1 HDL a nízke koncentrácie α-1 HDL, samotné alebo v kombinácii, zvyšujú riziko kardiovaskulárnych chorôb.

Konzumácia mandlí a nízkotučná diéta zlepšuje poddruhy a funkcie HDL a bráni zníženiu α-1 HDL, ktoré je spôsobené tradičnou nízkotučnou stravou.

Kris-Etherton uviedla:

„Podarilo sa nám dokázať, že v dôsledku konzumácie mandlí bolo viac väčších častíc. To by sa premietlo do menších častíc, ktoré by robili to, čo majú robiť. Idú do tkanív a vytiahnu cholesterol, zväčšia sa a vezmú tento cholesterol do pečene na odstránenie z tela.“