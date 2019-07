Licencia Markízy nebola podľa predsedníčky RVR ohrozená, Pavol Rusko tvrdí opak

Odňatie licencie podľa Grujbárovej nebolo v pláne Rady pre vysielanie a retransmisiu. Pavol Rusko vo svojej obhajobe v pondelok uviedol, že zaistenie pokračovania licencie bolo protihodnotou za to, že podpísal spoluobžalovanému Marianovi Kočnerovi sporné zmenky.

Grujbárová nemala, tak ako viacerí svedkovia, ktorí zatiaľ vypovedali, o sporných zmenkách žiadne vedomosti, kým neboli po roku 2016 spomínané v médiách. Grujbárová si, rovnako ako predchádzajúci svedok Repčík, nespomína ani na to, že by sa v kauze Gamatex a jej urovnaní angažoval nebohý advokát Ernest Valko. Na otázku, či by mala Markíza povinnosť zmenky nahlasovať, odpovedala, že nie. Existencia zmeniek a vedomosť rady o nich by však podľa nej mohla ohroziť predĺženie licencie.

Po monológu svedkyne obhajca obžalovaného Mariana Kočnera Michal Mandzák žiadal čítanie zo zápisnice zo zasadania RVR, čo prokurátor aj obhajoba Markízy okamžite namietala. Zástupca televízie Daniel Lipšic pripomenul, že s prepisom komunikácie Mariana Kočnera na jednom liste A4 sa chcel jeho obhajca oboznamovať, a preto sa nečítal. „Dostali sme kilovú obsielku," povedal na margo zápisnice RVR. Zásadu rovnosti zbraní taktiež namietal Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta.

Po svojej výpovedí povedala Grujbárová novinárom, že nerozumie obvineniam Pavla Ruska. Ten na súde tvrdí, že RVR pripravovala prechod licencie na Gamatex. „Tak je potom čudné, že by im Valko poradil, aby podpísali zmenky a odvrátili tu hrozbu," uviedla Grujbárová na margo faktu, že bol Valko v tom čase členom RVR.

Po výsluchu svedkyne sa Pavol Rusko opäť obhajuje a dopomáha si kreslením na tabulu.

Obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby prokurátora „po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ághom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky, ktoré predložili ako prílohy na vydanie platobných rozkazov“.

Marian Kočner je obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Pavol Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy svojej niekdajšej spoločníčky v Markíze Sylvie Volzovej, ktorá mala prísť v procese svedčiť v utorok (30. 7.). Pojednávania sa však zúčastniť neplánuje, oznámil v liste súdu jej obhajca.