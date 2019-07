Fico: Musí dôjsť k radikálnemu zvýšeniu minimálnej mzdy pre rok 2020

Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii predseda Smeru-SD Robert Fico po stretnutí s prezidentom Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Mariánom Magdoškom. Zvýšenie na rok 2020 musí byť podľa Fica vyššie ako to posledné. Načrtol aj možnosť zakotviť do legislatívy vzorec, podľa ktorého by sa mala minimálna mzda vyrátavať.

V porovnaní s posledným zvýšením minimálnej mzdy o 40 eur by zvýšenie pre rok 2020 malo byť podľa Fica dynamickejšie. S prezidentom KOZ sa zhodli aj na tom, že minimálna mzda by mala predstavovať 60 % priemerného zárobku v národnom hospodárstve. „My si myslíme, že vzorec, ktorý by mal byť aj európsky prijatý, že 60 % priemerného zárobku v národnom hospodárstve by mala predstavovať minimálna mzda, je veľmi správny vzorec,“ skonštatoval Fico.

Vzorec, ako má byť vyrátavaná minimálna mzda, by mohol byť podľa predsedu vládnej strany zakomponovaný do národnej legislatívy s tým, že podľa tohto vzorca by sa mala vyrátavať minimálna mzda už budúci rok. „Pre nás je ten vzorec 60 % z priemerného zárobku v národnom hospodárstve,“ dodal Fico. Predložiť právnu úpravu by chcel už na jeseň tohto roka. V tomto smere plánuje osloviť aj koaličných partnerov.

Magdoško podotkol, že sa s predsedom Smeru-SD zhodli, že zvýšenie má byť razantné, nie však na konkrétnej výške. „Nedohodli sme sa teraz na výške, tam sa rozchádzame v názoroch,“ poznamenal.

Fico zároveň avizoval predloženie právnej úpravy, ktorá zmení momentálne parametre pri nadčasoch. „Celkový objem nadčasových hodín do roka môže byť 400, z toho môže príkazom dať zamestnávateľ zamestnancovi nadčasovo odpracovať 150 hodín,“ priblížil súčasnú právnu úpravu s tým, že počet hodín, ktoré môže dať zamestnávateľ príkazom, by sa mal znížiť na 100.

Témou stretnutia boli tiež klimatické zmeny, ale aj predčasné dôchodky. Právnu úpravu predčasného dôchodku je podľa Fica potrebné ponechať, ale sankcie za odchod do predčasného dôchodku by sa mali znížiť. Postavenie zamestnanca na pracovisku by sa tiež podľa Magdoška malo zmeniť v prospech zamestnanca.

Prezident KOZ zároveň priblížil, že sa s ministrom práce Jánom Richterom (Smer-SD) dohodli na legislatívnej úprave problému v dôchodkovom zabezpečení v súvislosti s prijatým ústavným zákonom. Túto úpravu by mal Richter predložiť do parlamentu na septembrovú schôdzu.