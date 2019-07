VÁŽNA NEHODA: Na mieste zasahovalo 15 hasičov a dva vrtuľníky

Aktualizované: 17:14

Pri Červeníku došlo na 64,5 kilometri diaľnice D1 v smere na Hlohovec k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej zasahovali hasiči aj dve posádky leteckých záchranárov. Pri nehode došlo k zrážke kamióna, dodávky a dvoch osobných motorových vozidiel, pričom kamión po náraze prerazil stredové zvodidlá a skončil v protismere.

Nehoda si vyžiadala troch zranených. TASR to potvrdil Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR. Pôvodné informácie od hasičov hovorili o 12 zranených.

Nehodu podľa jeho slov nahlásili o 14.14 h. Na mieste nehody ošetrili záchranári 16-ročné dievča, ktoré vrtuľníkom previezli do bratislavskej detskej nemocnice. Do Trenčína prevážali letecky ďalšiu ženu so zranením brucha. Vodiča kamiónu podľa jeho slov previezli sanitkou do Trnavy na urgentný príjem s poranením krížov a brucha.

Diaľničná polícia je ešte stále na mieste dopravnej nehody. "Diaľnica je v tomto úseku čiastočne prejazdná, v každom smere je možný prejazd v jednom jazdnom pruhu, premávka je priebežná, ale vodičom zatiaľ odporúčame, aby sa tomuto úseku ak môžu radšej vyhli," informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.