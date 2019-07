64.000 žien sa pýtali, čo čakajú od milenca. Takto znela top odpoveď

Čo ženy naozaj chcú? Tejto otázke bol zasvätený nespočet kníh, filmov, článkov a webových stránok, hoci každé médium ponúka inú odpoveď.

Odpoveď na túto otázku ale ani zďaleka nie je taká komplikovaná, ako sa mužom zdá. Jediné, po čom ženy najviac túžia, je, aby k nim ich polovička bola milá. Túto skutočnosť odhalil jeden z najrozsiahlejších výskumov zaoberajúcich sa touto tematikou, ktorý podnikli sociológovia z Göttingenskej univerzity v Nemecku za asistencie webu Clue.

Výskum vyspovedal viac ako 64.000 žien zo 180 krajín, pričom sa ich pýtal na ideálneho partnera z hľadiska náboženských a politických preferencií až po výšku a váhu. Väčšina žien identifikovala svoju orientáciu ako heterosexuálnu, niektoré sa však priznali k bisexuálnej a homosexuálnej orientácii. Väčšina respondentiek dosahovala vek od 18 do 24 rokov.

Takmer 90% žien sa zhodlo na tom, že u svojho milenca, respektíve potencionálneho partnera, očakáva najmä to, že bude milý. V tesnom závese nasledovala podpora s 86,5%, intelekt s 72%, úroveň vzdelania s 64,5% a sebavedomie s 60%.

Na výsledkoch dotazníka je okrem iného zaujímavé aj to, že v top piatich vlastnostiach sa neumiestnila atraktívnosť. To by mohlo vysvetľovať, prečo väčšina žien preferuje „priemerné“ mužské telo (44,8%) pred „mužným“ mužským telom (len 2,5%).

Vzhľad však nie je celkom zanedbateľný. Viac ako 90% žien chce mať po svojom boku partnera, ktorý je vyšší ako ony. Ženy každej orientácie sa ďalej zhodli na tom, že medzi najdôležitejšie fyzické črty u opačného pohlavia patrí atraktívny úsmev a atraktívne oči.

Z celkového počtu žien, ktoré odpovedali na otázky v dotazníku, sa našlo len 25% tých, ktoré tvrdili, že je pre ne dôležité rovnaké alebo podobné vierovyznanie svojej polovičky. Najviac takýchto žien pochádzalo zo Spojených štátov.

Svoje slovo vo výskume dostali aj muži. 700 z nich odpovedalo na rovnaké otázky, aké boli položené nežnejším polovičkám, a ich odpovede boli totožné až na piatu priečku z vlastností, ktoré si na opačnom pohlaví cenia najviac. Zatiaľ čo pre ženy bolo dôležité sebavedomie, muži na piatu priečku u žien umiestnili ambicióznosť.