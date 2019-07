Mesiac som sa sprchovala v studenej vode. Takéto následky to na mne zanechalo

Danielle Zicklová je žena, ktorá miluje hrejivý pocit teplej sprchy pred spaním. Takéto odreagovanie jej po náročnom dni zaisťuje dostatok uvoľnenia a kvalitnejší spánok. Čo tak však skúsiť niečo nové?

Danielle sa o účinkoch studenej sprchy prvýkrát dozvedela na hodinách plávania v škole, keď jej učiteľka tvrdila, že studená sprcha neničí vlasy tak ako teplá. Žiaľ, jej kaderníčka sa k tomuto názoru nepriklonila, a tak nebol dôvod oddať sa trýzni studenej vody pri každom sprchovaní.

Redaktorka magazínu Men's Health sa len nedávno dozvedela o tom, že studená sprcha by mala človeku dožičiť aj uvoľnenie stuhnutých svalov a zmiernenie zápalu. Ľadová voda má vraj tiež povzbudzujúci účinok a dodáva energiu.

Ráno alebo večer: Kedy je najlepšie sa sprchovať?

V snahe zistiť, koľko pravdy sa v týchto tvrdeniach ukrýva, sa Danielle vydala na cestu, ktorá jej mala pomôcť odhaliť, či sa skutočne oplatí sprchovať v studenej vode.

Na začiatku výzvy si Danielle myslela to, čo by asi predpokladala väčšina z nás – že pri vstupe do sprchy jednoducho stačí otočiť kohútik opačným smerom. Ako sa však hneď v prvý deň ukázalo, vôbec to nie je také jednoduché. „Keď som vstúpila do tej ľadovej vody, nevedela som odolať pokušeniu skrútiť kohútik na druhú stranu. 'To je v poriadku,' pomyslela som si. 'Postupne sa k tomu prepracujem.'“

Sprchovať sa v celkom ľadovej vode sa našej obeti Danielle podarilo až na tretí deň. V tento deň sa rozhodla, že sa nebude správať ako malé dieťa, a jednoducho si hneď od začiatku pustila na telo najchladnejšiu vodu, akú jej kúpeľňa ponúkala. Ako sama hovorí, nakoniec to vôbec nebolo také zlé, ako si to predstavovala.

Prečo sa to oplatí hlavne ráno?

Aj ak patríte medzi ľudí, ktorí sa sprchujú večer pred spaním (tak, ako Danielle), studenej sprche by ste mali dať šancu hneď ráno. Tento zvyk totiž sľubuje dodanie energie do celého dňa, a ako sa presvedčila aj samotná Danielle, skutočne je to tak.

„Energia, ktorú vám dodá ľadová voda hneď zrána, nie je obyčajná. Je jej dosť na to, aby prebudila aj najospalejšieho človeka (napríklad mňa),“ píše Danielle na stránkach Men's Health.

Podľa spolumajiteľa štúdia ReCOVER v New Yorku Aarona Drogoszewskeho ponorením do studenej vody dochádza k zvýšeniu produkcie adrenalínu a norepinefrínu, vďaka čomu máme viac energie, lepšie sa sústredíme a podávame lepší výkon.

Ak ste kávičkár, v rannej studenej sprche nájdete ďalší benefit. „Úprimne som vôbec nemala potrebu piť kávu,“ hovorí Danielle. Jej slová podporuje aj výskum, ktorý v roku 2016 dokázal, že ľudia, ktorí sa ráno sprchovali v studenej sprche, prirovnávali jej účinky k účinkom kofeínu.

Vďaka studenej sprche hneď ráno dosiahnete vrchol produktivity oveľa skôr ako pri káve. Kofeín sa postará o vaše „nakopnutie“ až okolo obeda, zatiaľ čo ranná sprcha vám dožičí energiu hneď zrána.

Úľava pre svaly

Podľa slov fitness trénera Henryho Halsea z Filadelfie je pravidelná studená sprcha skvelou formou úľavy pre stuhnuté svaly po cvičení.

„Keď na nejaký povrch – napríklad na pokožku – aplikujete chlad, do oblasti začne prúdiť viac krvi. Zväčšenie objemu krvi prúdiacej na miesto zrýchľuje proces hojenia.“

Podobné závery možno vyvodiť aj zo štúdie z roku 2009, ktorá odhalila, že studená sprcha po posilňovaní, behaní a bicyklovaní pomáha vyliečiť svaly a opuch.

Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, teplota vody by nemala prekročiť 4 stupne Celzia. Sprchovú hlavicu nasmerujte na oblasť, ktorá bola pri cvičení najviac namáhaná, a polievajte ju vodou, kým pokožka celkom nesčervenie.

Zlepšovák pre psychiku

Státie pod prúdom studenej vody nie je jednoduché asi pre nikoho z nás. Na druhej strane sa treba pozrieť na benefity, ktoré to prináša pre mentálne zdravie.

„Budovanie pevnej psychiky je jednou z výhod studenej sprchy,“ hovorí tréner Helse. Aj Danielle hovorí o posilnení sebavedomia. Keď sa začala sprchovať v studenej vode, rýchlo si uvedomila, že má viac odhodlania behať na dlhé trate, venovať cvičeniu viac času a celkovo správať sa k športu odhodlanejšie. Na konci mesiaca zistila, že sa na svoju ďalšiu studenú sprchu dokonca teší.