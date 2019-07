Fico viní z možného kupovania poslancov vládu Ivety Radičovej, predvolaný nebol

Predseda vládneho Smeru-SD Robert Fico tvrdí, že ak niekto kupoval poslancov pri voľbe generálneho prokurátora v rokoch 2010 - 2012, tak to bola vládna koalícia Ivety Radičovej. Povedal to na tlačovej konferencii.

„My sme boli tí, ktorí sme hovorili o Radičovej kóde. Potom ako si fotili lístky, ako sa ťahali pod pazuchami na voľbu generálneho prokurátora, my sme to veľmi jasne kritizovali do poslednej chvíle,“ uviedol Fico.

Vo veci boli zatiaľ predvolaní viacerí poslanci Národnej rady (NR) SR, medzi nimi aj nezaradený Martin Poliačik a Natália Blahová (SaS). Fico tvrdí, že on zatiaľ predvolaný nebol.

Na otázku, prečo podporoval vtedy ako kandidáta na generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, odpovedal, že sa novinári pýtajú úplné nezmysly.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) začal znova vyšetrovať údajné kupovanie poslancov pri voľbe generálneho prokurátora počas vlády Ivety Radičovej v rokoch 2010 - 2012. Informácie o korupcii má z vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka.