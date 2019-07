Bojíte sa rakoviny? Týchto 6 faktov vás upokojí

Rakovina celkom oprávnene patrí medzi najväčších strašiakov a mnohí ľudia kvôli strachu z rakoviny nemôžu spávať. Často si myslia, že táto diagnóza je automaticky rozsudkom smrti a ľudia kvôli tomu strácajú rozvahu a panikária. Existujú typy ľudí, ktorí si sami dokážu diagnostikovať rakovinu aj kvôli najmenšej odchýlke na ich tele.

Samozrejme, že prevencia je na prvom mieste a vždy by ste sa pri akomkoľvek podozrení mali poradiť so svojim lekárom. No nadmerný strach z rakoviny dokáže ľuďom škodiť a ich psychika urobí viac zlého ako dobrého. Pozrime sa preto na šesť faktov, ktoré možno upokoja vašu myseľ.

1. Ak zo znamienka rastú chĺpky, pravdepodobne nejde o melanóm.

Mnoho ľudí, ktorí majú veľa znamienok, sa bojí rakoviny kože. Ale existuje niekoľko pozitívnych faktov: ak zo znamienka vyrastajú chĺpky, pravdepodobne je benígne. Dôvodom je, že ak sa chlpom darí rásť, štruktúra kože sa nezmenila. Ak má človek rakovinu kože, nemôžu sa uňho tvoriť kanáliky, cez ktoré rastú chlpy. Ak však chlpy časom prestali rásť zo znamienka, ešte to nevyhnutne neznamená,že máte rakovinu. Stále by ste však mali navštíviť lekára, aby ste si boli istí, že ste v poriadku.

2. Benígne nádory zostávajú vo väčšine prípadov benígne.

Takmer všetky nezhubné nádory sa nikdy nestanú rakovinovými. Je len niekoľko výnimiek, ako sú napríklad polypy hrubého čreva, ktoré je lepšie odstrániť, pretože sa môžu zmeniť na rakovinu. Mnoho nádorov prsníka, ako sú napríklad fibroadenómy, sa takmer nikdy nezmenia na rakovinu, a platí to aj o cystách na vaječníkoch a myómoch maternice.

3. Ak máte bolestivú hrčku je veľmi nepravdepodobné, že je to rakovina.

Väčšina rakovinových nádorov nebolí. Takže, ak máte bolestivé hrčky na koži alebo pod ňou, pravdepodobne nejde o rakovinu. Ale môže to byť nebezpečná infekcia, ktorá si vyžaduje liečbu, takže určite by ste mali navštíviť lekára.

4. Príznaky, ktoré trvajú roky, pravdepodobne nie sú známkami rakoviny.

Ak už dlhé roky zvyknete kašlať, máte migrény alebo nadúvanie brucha, pravdepodobne nejde o rakovinu, pretože je len malá šanca, že by ste toľké roky dokázali žiť s rakovinou bez diagnózy a liečby. Môže sa však jednať o inú, ale stále vážnu chorobu, preto by ste mali kontaktovať lekára.

5. Príznaky, ktoré prichádzajú a odchádzajú, zvyčajne nie sú príznakmi rakoviny.

Ak sa vám na koži náhle objavila hrčka či vyrážka a o týždeň neskôr zmizla, veľmi pravdepodobne nejde o rakovinu. Rakovina má príznaky, ktoré sa časom zosilňujú. Jedinou výnimkou je rakovina hrubého čreva, ktorá spôsobuje hnačku s krvou, ktorá môže prichádzať a odchádzať.

6. 30 až 50 % prípadom rakoviny možno predísť.

Podľa informácií poskytnutých Svetovou zdravotníckou organizáciou sa dá 30 až 50% prípadom rakoviny predísť jednoduchou zmenou životného štýlu. Tu je niekoľko odporúčaní, ako sa chrániť pred rakovinou: