Súd v Kalifornii zablokoval Trumpove nariadenia týkajúce sa azylu

Minulý týždeň bola vo federálnom úradnom vestníku zverejnená úprava, na základe ktorej migranti stratia nárok na azylovú ochranu, ak na ceste do Spojených štátov prechádzali cez inú krajinu. Americké zákony pritom umožňujú utečencom žiadať o azyl po príchode do Spojených štátov, a to bez ohľadu na spôsob, akým sa tam dostali. Výnimkou sú len tí, ktorí prechádzali cez krajinu považovanú za „bezpečnú“.

„Toto nariadenie je pravdepodobne neplatné, pretože je v rozpore s existujúcimi zákonmi o azyle,“ uvádza sa vo verdikte sudcu Jona Tigara.

Kontroverzná úprava je podľa vlády nevyhnutná na zastavenie prílevu migrantov do USA. Keďže väčšina migrantov zo strednej Ameriky prichádza do USA cez južnú hranicu z Mexika, vstup do Spojených štátov by sa im značne skomplikoval.

Ďalšie súdne pojednávanie sa konalo v stredu vo Washingtone — tam však sudca rozhodol, že nová právna úprava sa smie implementovať.

Počet ľudí zadržaných americkou pohraničnou strážou (vyše 144.000 osôb) dosiahol v máji 13-ročné maximum. V júni sa počet zadržaných osôb mierne znížil na 104.000, stále však ide o 142-percentný nárast v porovnaní s vlaňajškom, poznamenalaAFP.